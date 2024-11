Szefowa EBOR: Możemy pomóc Polsce w prywatyzacji

Chcąc utrzymać wysoki poziom wzrostu w perspektywie długoterminowej, Polska musi poprawić swoją produktywność

A co w innych sektorach?

W innych sektorach jest duże wsparcie dla konkurencyjności. Uderzające w polskiej gospodarce jest to, że radzi sobie ona dobrze i nadrabia zaległości w imponującym tempie. Teraz poziomy wzrostu są całkiem dobre. Ale w dużej mierze napędza to popyt i wdrażanie RRF [Recovery and Resilience Facility, Funduszu na rzecz Odbudowy i Odporności – red.], czyli funduszy UE. Chcąc utrzymać wysoki poziom wzrostu w perspektywie długoterminowej, Polska musi poprawić swoją produktywność.

Niestety, stopa inwestycji w Polsce jest niska.

Rzeczywiście, dość uderzające jest to, że ogólny poziom inwestycji w porównaniu z innymi krajami UE jest stosunkowo niski. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest wspieranie inwestycji w sektorze prywatnym poprzez skupienie się na poprawie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw - bezpośrednio lub za pośrednictwem banków.

Ponieważ wasz kraj jest dobrze rozwinięty, to 98 proc. naszych aktywności dotyczy sektora prywatnego

W Polsce EBOR preferuje sektor prywatny czy państwowy?

W naszym mandacie jest oczywiście prywatny, choć przedsiębiorstw państwowych nie da się uniknąć, szczególnie w sektorze energetycznym i bankowym. Ale nie zapewniamy w Polsce finansowania dla projektów rządowych, trochę tylko dla aktywności władz komunalnych. Ale ponieważ wasz kraj jest dobrze rozwinięty, to 98 proc. naszych aktywności dotyczy sektora prywatnego.

Banki komercyjne w Polsce nie widzą dużego popytu na kredyty korporacyjne. Jak to wygląda z waszej perspektywy?

Banki mówią, że nie ma dużego popytu, a wskaźnik depozytów do kredytów jest bardzo wysoki. Jest więc dużo płynności i ograniczona aktywność bankowa. To, co próbujemy robić, to zachęcić, stymulować i pomóc im w pożyczaniu, pracując np. nad instrumentami podziału ryzyka czy portfela. Tradycyjnie współpracujemy bardzo dużo z bankami poprzez linie kredytowe, ale w Polsce nie otrzymują one [od nas] zbyt dużej płynności. Próbujemy sprawdzić, czy w jakiś inny sposób możemy im pomóc. Pomagamy również bankom wzmocnić ich bilanse, głównie za pomocą instrumentów rynku kapitałowego. Wspieraliśmy je np. poprzez ubezpieczenie długu podporządkowanego w kontekście wymogów regulacyjnych dla MREL [Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, minimalny wymóg funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji – red.] i wzmocnienia kapitału. A kiedy to robimy, pomagamy im przyciągnąć inwestorów instytucjonalnych, często działając jako kluczowy inwestor.