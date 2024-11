Więcej w portfelach Amerykanów, większy deficyt budżetowy – to wszystko pójdzie w ceny?

Tak, ekspansja fiskalna – m.in. poprzez niższe podatki – przełoży się dosyć silnie na inflację w średnim okresie. W pełnym cyklu koniunkturalnym będą dwa efekty: portfelowy i efekt realnej gospodarki. W USA mamy do czynienia z bardzo silną gospodarką i 2,5-3-proc. wzrostem PKB. To co najmniej dwa razy tyle, ile w UE. Dlatego polityka pieniężna będzie bardziej ścisła w USA niż w Europie: gospodarka jest na granicy naturalnej stopy wzrostu, więc jesteśmy w pobliżu dołka stóp procentowych. I jeśli w USA trendy będą kontynuowane, oznacza to wyższe stopy procentowe w Stanach niż w Europie, co prawie automatycznie przełoży się na kontynuację trendu silnego dolara. Drugi efekt czysto portfelowy: jednym z najłatwiejszych sposobów walki z wyższą inflacją poprzez stopy procentowe i podaż pieniądza. Fed prawie na pewno będzie musiał zareagować na wyższą inflację, dodatkowo kontrolując ja stopami procentowymi. Dlatego nie widzę żadnej opcji, by dolar się osłabił – nawet gdyby wygrała Kamala Harris.

Co silny dolar oznacza dla Polski?

Około 4/5 gospodarki polskiej jest zależne od cyklu koniunkturalnego Europy, wymiany handlowej z Europą, jak również przepływów finansowych z Europą. W związku z tym jest ścisła zależność złotego i euro. Natomiast pozostała 1/5 w przypadku polskiego importu to są surowce wyceniane w dolarach. W związku z tym siła dolara wobec euro, z którym złoty jest powiązany, będzie się przekładała na słabego złotego. To w średnim okresie będzie w jakimś stopniu inflacjogenne. Ale w związku tym, że udział na poziomie producentów nie jest bardzo wielki, może to nie być silnie zauważalne.

Niemniej będzie to wyzwanie dla polskich firm, które sprowadzają surowce za dolary, a sprzedają wyroby za euro lub złotego.

Na pewno tak. Warto dodać, że wymiana handlowa między USA a Polską jest w porównaniu z resztą świata śladowa. A polityka handlowa w UE jest regulowana na poziomie Europy, w związku z tym ewentualna wojna handlowa z USA byłaby psychologicznie istotna. Relacje europejsko-amerykańskie są widziane przez pryzmat ekonomii, przez ich wymiar militarny i geostrategiczny, a więc takich organizacji jak NATO, które mogą ucierpieć. Każda wojna handlowa prowadzi do uszczerbku wiary w sojusze i może się to przełożyć na przesunięcie wymiany handlowej na inne rynki. Nie chcę powiedzieć, że silne cła Trumpa gwałtownie nadwyrężą gospodarkę transatlantycką, która jest silna i zależy od wzajemnej wymiany między filiami firm po obu stronach Atlantyku. Ale na sentyment należy zwrócić uwagę. Część Europejczyków zakładając, że Trump będzie izolacjonistą takim, jakim się prezentował w kampanii wyborczej, może uważać, że to nadweręży zaufanie do Ameryki jako wzorca do naśladowania, partnera i alianta, przyjaciela i gwaranta bezpieczeństwa. A to jest istotne, bo często potrzeba dłuższego czasu, by nadrobić tego typu wahnięcia. Więc to byłyby one stratą i dla Stanów, i oczywiście dla samych Europejczyków.