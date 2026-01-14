– Nie ma w tym nic nadzwyczajnego – komentuje Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. – W ten sposób banki dzielą się ekspozycją na ryzyko. Pojedyncza instytucja nie chce lub nie może – ze względu na regulacje kapitałowe – samodzielnie zaangażować tak dużych środków wobec jednego klienta – wyjaśnia. Dodaje, że to zresztą wygodna formuła zarówno dla banków, jak i dla firm, a udział banków zagranicznych daje możliwość uzyskania tańszej oferty.

Najważniejsze jest jednak pytanie, czy spora liczba dużych finansowań to już sygnał ożywienia inwestycyjnego w sektorze prywatnym, a w ślad za tym rosnącego popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw. Warto przypomnieć, że zarówno pod względem stopy inwestycji prywatnych, jak i wartości kredytów dla firm, Polska ciągnie się w ogonie UE i obecnie oczekuje się, że zaczniemy relatywnie szybko gonić co najmniej średnią unijną.

Ruszą inwestycje? Eksperci studzą entuzjazm

– Nie jest to oczywiste – odpowiada Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – Co prawda wartość kredytów dla przedsiębiorstw rzeczywiście zaczęła rosnąć i te duże finansowania, którymi chwalą się banki, wpisują się w ten trend. Ale z drugiej strony te umowy nie zawsze muszą zwiastować boom inwestycyjny – dodaje.

Jańczak zwraca uwagę, że końcówka roku tradycyjnie sprzyja podpisywaniu dużych umów kredytowych i refinansowań – banki i przedsiębiorstwa zamykają bilanse i zabezpieczają finansowanie na kolejny rok. Część ogłoszonych transakcji dotyczy kredytów obrotowych (z przeznaczeniem na bieżącą działalność) lub refinansowania istniejącego zadłużenia (np. dla Allegro czy częściowo dla LPP), a nie zupełnie nowych inwestycji.

Również Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, zauważa, że rzeczywistość jest bardziej zniuansowana, niż sugerowałyby nagłówki o rekordowych transakcjach. – Nie oceniałbym tego z nadmiernym optymizmem. Czy to, że jedna czy druga firma podpisze umowę na 3 czy 6 mld zł, to jest już game changer? Polska potrzebuje 50-proc. wzrostu inwestycji i kredytów, a obecna dynamika rzędu 10 proc. rok do roku nie jest żadnym eldorado – ocenia Sobolewski.