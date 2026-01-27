Między niepewnością a nowym porządkiem. Gospodarka w czasach wielkich przesileń

Aktualizacja: 27.01.2026 01:18 Publikacja: 27.01.2026 00:00
Foto: materiały prasowe
Światowa gospodarka znalazła się w punkcie głębokiej przebudowy. Wojny, rywalizacja mocarstw, kryzysy energetyczne, presja migracyjna i przyspieszona transformacja technologiczna sprawiają, że dotychczasowe modele rozwoju tracą aktualność. Europa – a wraz z nią Polska – musi na nowo zdefiniować swoje miejsce w globalnym układzie sił, łącząc ambicje wzrostowe z potrzebą bezpieczeństwa, odporności i strategicznej niezależności.
Coraz wyraźniej widać, że gospodarka nie funkcjonuje już w oderwaniu od geopolityki. Decyzje inwestycyjne, kierunki rozwoju przemysłu czy polityka energetyczna są dziś bezpośrednio powiązane z kwestiami bezpieczeństwa. Polska, aspirująca do roli jednego z kluczowych graczy regionu i realnego uczestnika globalnych procesów gospodarczych, stoi przed szansą, ale i wyzwaniem: jak wykorzystać rosnące znaczenie, nie tracąc konkurencyjności?
Jednym z najważniejszych pól tej debaty pozostaje transformacja energetyczna. Jej tempo, koszty i społeczne konsekwencje będą w najbliższych latach decydować o kondycji całych sektorów gospodarki. Energetyka przyszłości ma być czysta, stabilna i dostępna cenowo, ale jednocześnie musi wzmacniać bezpieczeństwo i niezależność państwa. Coraz większe znaczenie zyskuje też pytanie o udział krajowych firm w strategicznych projektach – od atomu i offshore po sieci przesyłowe i ciepłownictwo – oraz o realne bariery w budowaniu lokalnych łańcuchów wartości.
Równolegle toczy się wyścig technologiczny. Cyfryzacja, sztuczna inteligencja, automatyzacja i robotyzacja zmieniają sposób funkcjonowania przedsiębiorstw i administracji publicznej. W centrum uwagi znajduje się suwerenność cyfrowa: kontrola nad danymi, infrastrukturą i kluczowymi technologiami, bez zamykania się na współpracę międzynarodową. Cyberbezpieczeństwo przestaje być domeną specjalistów – staje się jednym z fundamentów stabilności państwa i biznesu.
Niemniejsze znaczenie mają inwestycje publiczne i infrastrukturalne. Skala planowanych projektów – drogowych, kolejowych, portowych czy energetycznych – rodzi pytania o zdolność rynku do ich realizacji, kondycję branży wykonawczej oraz jakość dialogu między państwem a biznesem. Infrastruktura coraz częściej postrzegana jest także przez pryzmat obronności i odporności: jej zdolności do działania w sytuacjach kryzysowych, militarnych i klimatycznych.
W tle tych procesów narasta jedno z największych wyzwań strukturalnych – demografia. Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym wpływa na rynek pracy, system zabezpieczenia społecznego, ochronę zdrowia i edukację. Odpowiedzią mają być aktywizacja zasobów pracy, migracje, ale też inwestycje w kompetencje przyszłości, cyfryzację i robotyzację.
Wszystkie te wątki łączy jedno pytanie: jak budować rozwój w świecie permanentnej niepewności? Odpowiedź coraz rzadziej sprowadza się do prostych recept. Wymaga myślenia systemowego, łączenia perspektywy państwa i biznesu oraz odwagi w podejmowaniu decyzji, które przyniosą efekty nie dziś, lecz za dekadę. To właśnie w takich warunkach kształtuje się nowy porządek gospodarczy – z Polską i Europą w roli aktywnych uczestników, a nie jedynie obserwatorów zmian. O tych problemach rozmawiać będą prelegenci konferencji EEC Trends 9 lutego 2026 r. w Hotelu Sheraton Grand Warsaw, a udział wezmą przedstawiciele świata biznesu, polityki, nauki oraz samorządów, m.in. Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego, Jurand Drop, podsekretarz stanu Ministerstwa Finansów, Krzysztof Dresler, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, Andrzej Jarczyk, prezes TUW PZUW, Kamil Majczak, prezes Grupy QEMETICA, Renata Mroczek, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag, Piotr Wyborski, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych, Michał Wypychewicz, CEO Koronea Family Office, prezes Rady Nadzorczej ZPUE.
„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym EEC Trends.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Komisja Europejska może stosować tymczasowo umowę z Mercosurem? To jest prawnie możliwe – zapewnia „Rzeczpospoli...
Taką tezę wysnuł w swojej najnowszej opinii Polski Instytut Ekonomiczny. PIE informuje, powołując się na America...
Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych, że nie będzie już nakładał ceł na sojuszników, którzy od...
Krótki sukces UE. Nawet o dwa lata może opóźnić wejście w życie umowy z Mercosurem środowa decyzja europejskich...
Polska znalazła się w nowym punkcie swojej historii gospodarczej. Awans do grona 20 największych gospodarek świa...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas