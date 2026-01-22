Ostatni miesiąc 2025 r., czyli pierwszy miesiąc zimy i okres świąteczno-noworoczny sprzyjał rodzinnemu czasowi przed telewizorami – uważają badacze z Nielsena. Oglądalność programów na domowym ekranie utrzymała się na poziomie z listopada, notując nieznaczny wzrost – o 2 minuty, do 4 godzin i 7 minut – dzięki ofercie tradycyjnej telewizji. Natomiast w porównaniu z grudniem 2024 r. odczyt jest niższy o 5 minut.

Raport The Gauge dowodzi, że grudzień przypieczętował rok dynamicznych zmian widowni platform satelitarnych i streamingowych. Rezygnacja z talerzy satelitarnych przyspieszyła (platformy zakończyły rok z nieco ponad 25-proc. udziałem), a streaming po raz pierwszy pochłonął 10 proc. czasu widzów, korzystających z telewizorów (10,4 proc.).

Wśród poszczególnych platform liderem wzrostów wewnątrz segmentu streamingowego był u nas YouTube (platforma należąca do Google), którego udział wzrósł na koniec grudnia do poziomu 2,6 proc. Netflix, największa płatna platforma streamingowa na świecie, w Polsce zakończył rok ze stabilną bazą widzów wobec listopada i 2,1-proc. udziałem w czasie oglądania treści na telewizorach. Jednak w całym roku oglądalność Netfliksa delikatnie spadła – wynika z szacunków Joanny Nowakowskiej z WPP Media.

Netflix podsumowuje rok. W USA ma niecałe 10 proc. rynku.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie podsumował wyniki za miniony rok, Netflix również ustępuje YouTube, ale udział obu platform w widowni telewizyjnej jest istotnie większy niż w naszym kraju.

Amerykanie gremialnie przesiedli się na streamingowe platformy już jakiś czas temu. W grudniu ub.r. spędzili przed nimi 47,5 proc. czasu poświęconego na oglądanie telewizji, co – jak wyliczył Nielsen – dawało dziennie ponad 50 mld minut.

YouTube zabrał w grudniu 12,7 proc. z tego tortu, Netflix – za sprawą nowego sezonu „Stranger Things” i świątecznego meczu drużyn futbolu amerykańskiego NFL – aż 9 proc. Na dwóch kolejnych miejscach uplasowały się trzy serwisy Disneya (4,7 proc.) i Prime Video należący do Amazonu, który także pokazywał rozgrywki NFL.