Już cztery firmy audytorskie mają ponad miliard złotych przychodów

Jeśli spojrzymy na segment stricte audytowy, to tam wielka czwórka w 2023 r. miała przychody rzędu 1,03 mld zł, co dawało jej prawie 70 proc. tego rynku. W 2024 r. poszły w górę o 9,8 proc., do 1,13 mld zł. Urosły o prawie 5 pkt proc. wolniej niż rynek. W efekcie udział wielkiej czwórki w samym audycie spadł o 3 pkt proc., do niespełna 67 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że dominacja czterech największych firm audytorsko-doradczych na polskim rynku jest niezaprzeczalna.

Ceny będą dalej rosły

Klienci zaakceptowali zwyżkę cen za usługi audytorskie, obserwowaną w ostatnich latach, spowodowaną wzrostem inflacji i kosztów pracy, gdyż dotyczyła ona całego rynku i w zasadzie wszystkich branż.

– Wzrasta zrozumienie, głównie ze strony organów nadzorczych spółek, że zmiany w standardach i regulacjach powodują wzrost wymogów i presję na audytora, co przekłada się na jego większy nakład pracy i finalny koszt – mówi Jarosław Bochenek, partner Forvis Mazars Polska.

Cena za audyt w dzisiejszych czasach jest pochodną dwóch zasadniczych zmiennych. Pierwsza to wynagrodzenie członków zespołu w kontekście czasu poświęconego na badanie sprawozdania finansowego. Druga to nakłady ponoszone na rozwój narzędzi IT wykorzystywanych w pracy.

– Oba te czynniki wykazują nadal istotne wzrosty kosztów. Dotyczy to zwłaszcza poziomu wynagrodzeń, co wynika z niekorzystnych zmian demograficznych. W całej Europie brakuje młodych osób do pracy. Czyli, zgodnie z prawem rynku, malejąca podaż będzie powodować, że najprawdopodobniej koszty pracy będą wzrastać szybciej niż inflacja – mówi Seredyński. Jego opinię podzielają inni przedstawiciele branży.