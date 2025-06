W polskim audycie potrzebne są zmiany

Platforma Audytorzy JZP działająca pod egidą Pracodawców RP zorganizowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie specjalną konferencję, której uczestnicy skupili się na kluczowych zmianach w polskim audycie, które mają wesprzeć bezpieczny rozwój rodzimego biznesu.

- Ustanowiona 1,5 roku temu platforma powstała z naszego mocnego przeświadczenia, że audyt to dziedzina ważna dla gospodarki. Jako organizacja zrzeszająca polskie podmioty oraz mające tu siedzibę i zajmująca się gospodarką stwierdziliśmy, że jesteśmy naturalną platformą, na której należy zwiększać znaczenie profesjonalnego zawodu audytora i firm audytorskich – mówił Piotr Kamiński, wiceprezes zarządu Pracodawców RP i jednocześnie przedstawiciel tej organizacji w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA). – Platforma skupia 14 największych firm audytorskich, które łącznie posiadają ponad 80% rynku badań tzw. Jednostek Zainteresowania Publicznego (JZP), a więc dominujący udział w rynku usług audytorskich w Polsce - dodał.

- Istnieje naprawę wiele przepisów, które można zderegulować i zapisać je tak, aby były bardziej podobne do tych obowiązujących w innych krajach – wtórował Jacek Cieplak, wiceprezes zarządu Pracodawców RP przypominając, że strategicznym partnerem prac mających na celu nowelizację przepisów ustawy o biegłych rewidentach jest Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR). Jej prezes Kamil Jesionowski, wskazał, że jakość audytu wpływa na gospodarkę. - Jeden z naszych postulatów kierowanych do Ministerstwa Finansów to rozważenie przez ten resort podziału nadzoru pomiędzy Polską Izbą Nadzoru Audytowego, a PANA. W naszej ocenie firmy, które nie audytują JZP powinny być w większym stopniu nadzorowane przez nas. Zbudujmy audyt nie na dziś, ale na jutro, pojutrze, a nawet za 5-10 lat – apelował szef PIBR.

Wagę i aktualność tematu potwierdza też resort finansów. - Usługi świadczone przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie podnoszą bezpieczeństwo i jakość obrotu gospodarczego. Aktualnie trwa analiza, przegląd przepisów prawnych, gdyż niewątpliwie wymagają one uaktualnienia i korekt. Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach są potrzebne – potwierdził Jurand Drop, wiceminister finansów, który z ramienia tego resortu prowadzi dialog z rynkiem audytorskim (Ministerstwo Finansów konsultacje w sprawie zmian w ustawie o biegłych rewidentach ogłosiło w lutym br.). - Analizujemy liczne zgłoszenia w tej materii. Mamy ambicję przygotować nowelizację odpowiadającą obecnym potrzebom – dodał wiceminister Drop.

- Dialog z firmami audytorskimi to także ważny aspekt naszych działań. Po analizie propozycji legislacyjnych również i Agencja się oczywiście do nich odniesie – mówił Jacek Gdański, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Szef PANA przypomniał, że w całej Europie trwają dyskusje nad deregulacją. - Inwestorzy muszą mieć pewność, że spółki, w które inwestują są badane przez audytorów należycie i z oczekiwaną i wymaganą starnnością. Wiele spółek ważnych dla gospodarki nie ma statusu JZP, co oczywiście nie oznacza, że nie powinny być badane przez audytorów - dodał.