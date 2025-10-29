Jarosław Gwizdak: Dziś oglądamy film „Konsul 2”

Zapewne oglądali państwo komedię z Piotrem Fronczewskim w roli głównej, opowiadającą prawdziwą historię fikcyjnego konsulatu Republiki Austrii we Wrocławiu w 1969 r.

Jack Ben Silberstein, czyli Czesław Śliwa (w filmie nosił nazwisko Wiśniak) był postacią prawdziwą. Nieprawdziwy był otwierany przezeń konsulat i inne opowieści służące zarabianiu pieniędzy. Śliwa/Wiśniak nabrał wielu ludzi, udając tego, kim nie był. Wizjoner, który wyprzedził swoje czasy.