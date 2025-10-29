Aktualizacja: 29.10.2025 08:56 Publikacja: 29.10.2025 05:10
Jarosław Gwizdak: Dziś oglądamy film „Konsul 2”
Foto: Adobe Stock
Zapewne oglądali państwo komedię z Piotrem Fronczewskim w roli głównej, opowiadającą prawdziwą historię fikcyjnego konsulatu Republiki Austrii we Wrocławiu w 1969 r.
Jack Ben Silberstein, czyli Czesław Śliwa (w filmie nosił nazwisko Wiśniak) był postacią prawdziwą. Nieprawdziwy był otwierany przezeń konsulat i inne opowieści służące zarabianiu pieniędzy. Śliwa/Wiśniak nabrał wielu ludzi, udając tego, kim nie był. Wizjoner, który wyprzedził swoje czasy.
Mnożą się nowe projekty mające przywrócić praworządność w Polsce.
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Nie było i nie ma żadnych neo- czy paleosędziów, więc wreszcie trzeba skończyć z tą fałszywie narzuconą narracją...
Może kontrolerem rozstrzygnięć prawnych powinna być sztuczna inteligencja, bo tylko ona w swoich opiniach nie je...
Realna wiedza o prawniczym fachu i kondycji osób w zawodzie pokazują, że praca prawnika nie jest sprintem.
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Jeśli jedna strona płaci za wszystko, a na końcu nie otrzymuje nic, to nie jest solidarność. To pasożytnictwo, n...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas