Joanna Parafianowicz: Pełne kalendarze

Aktualizacja: 29.10.2025 07:40 Publikacja: 29.10.2025 05:30
Joanna Parafianowicz: Praca prawnika nie jest sprintem
Foto: Adobe Stock
W prawniczym internecie łatwo o wrażenie, że niektórzy dwudziestoparolatkowie prowadzą kariery na poziomie partnerów w największych prawniczych korporacjach: poranne spotkanie z prezesem, wizyta w areszcie w celu widzenia z klientami wielkiej firmy, dwie rozprawy przed Sądem Najwyższym. Dla równowagi – wieczorna jazda konna lub squash w ramach przygotowań wytrzymałościowych do izbowego turnieju golfa. Najwyraźniej kariera nabrała tempa jeszcze przed startem.
Analiza niezależnych badań wskazuje tymczasem, że większość realnych początków w zawodzie to żmudna nauka rzemiosła: długie godziny nad aktami, poprawki, konsultacje i dużo cierpliwości (zarówno ucznia, jak i nauczycieli). Badanie LawCare „Life in the Law 2020/21” przeprowadzone w Wielkiej Brytanii i Irlandii wykazało, że 69 proc. badanych ma problemy ze zdrowiem psychicznym (lęk, obniżony nastrój, depresja). Co ciekawe, niższemu poziomowi autonomii w pracy (niezależnie od stanowiska), towarzyszył niższy poziom poczucia bezpieczeństwa psychologicznego sprzyjającego z kolei podwyższonemu ryzyku wypalenia zawodowego. W Stanach Zjednoczonych zaś badanie opublikowane przez American Bar Association (ABA) wykazało, że młodsi prawnicy (junior i mid-level) częściej niż starsi zgłaszają spadek dobrostanu: dwie trzecie z grupy juniorów stwierdziło pogorszenie jakości życia zawodowego.
Nie było i nie ma żadnych neo- czy paleosędziów, więc wreszcie trzeba skończyć z tą fałszywie narzuconą narracją...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Może kontrolerem rozstrzygnięć prawnych powinna być sztuczna inteligencja, bo tylko ona w swoich opiniach nie je...
Trzeba było 36 lat, by zapadła uchwała ułatwiająca ściganie odpowiedzialnych za zbrodnie sądowe w czasach PRL.
Profesor Adam Strzembosz bronił sprawiedliwości przed wszystkimi najeźdźcami.
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Reguły praktyki życia nakazują, by sprawdzić, co się spożywa, jeśli okoliczności nabycia towaru nie dają rękojmi...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas