Podczas gali Listy 500 w Poznaniu poznaliśmy największe polskie firmy pod względem przychodów w 2024 roku oraz te, które dzięki swojej innowacyjności, inwestycjom i podejściu do pracowników zostały wyróżnione specjalnymi nagrodami przyznawanymi przez kapitułę. Tegoroczna, już 27., edycja tego zestawienia odbyła się w ramach Impact 25. Organizatorami wydarzenia byli dziennik „Rzeczpospolita” oraz serwis rp.pl, partnerem strategicznym mBank, partnerem merytorycznym Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Partnerem były również Targi Kielce.

Galę prowadził Marcin Piasecki, redaktor zarządzający „Rzeczpospolitej”. – Lista 500 pokazuje, które firmy wypracowały największe przychody w 2024 roku i pozwala wskazać te przedsiębiorstwa, które wyróżniają się efektywnością, innowacyjnością i dynamiką rozwoju – mówił.

Następnie głos zabrał Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”. Zwracał uwagę na misję mediów, jaką jest nie tylko dostarczanie informacji, lecz także budowanie wartościowych zestawień i raportów, które pomagają lepiej zrozumieć rzeczywistość biznesową i inspirować do rozwoju.

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Piotr Wachowiak, wyraził dumę z udziału uczelni w przygotowaniu Listy 500 oraz gratulował firmom, które mimo wyzwań ekonomicznych, społecznych i geopolitycznych osiągają znakomite wyniki. – Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem ich sukcesów i życzymy dalszego rozwoju – mówił.

Wyróżnienia kapituły

Kapituła, w której skład weszli wybitni eksperci z różnych dziedzin, przyznała wyróżnienia w kilku kategoriach.

Nagroda w kategorii eksport trafiła do firmy Selena FM SA, lidera chemii budowlanej obecnego na ponad 100 rynkach świata. Eksport stanowi aż 78 proc. jej przychodów, co świadczy o międzynarodowej sile i innowacyjności firmy. Michał Specjalski, członek zarządu, zaznaczył, że sukces to efekt pracy zespołu rozsianego po całym świecie, od Korei po Stany Zjednoczone.

W kategorii inwestycje uhonorowano CD Projekt, światowego lidera branży gier wideo, który od lat inwestuje w rozwój technologii i kapitał ludzki. Olga Cyganiak, senior producer w CD Projekt Red, podkreśliła znaczenie inwestycji w talenty oraz rozwój innowacyjnych produktów, które zdobyły serca milionów graczy globalnie.

Nagroda w kategorii zatrudnienie powędrowała do Adamed Pharma SA, firmy dbającej o rozwój i satysfakcję swoich ponad 2700 pracowników. Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, podkreśliła rolę pracowników w strategii rozwoju firmy, która w przyszłym roku obchodzić będzie 40-lecie działalności.

Podczas gali wręczono także dyplom firmie, która debiutuje na Liście 500 i już imponuje wynikami. Wyróżniona została firma Rockfin SA, specjalizująca się w produkcji modułów do turbin i innowacyjnych technologii wodorowych, które wspierają transformację energetyczną w Polsce. Wiceprezes Michał Markowski podkreślił, że firma dokłada swoją cegiełkę do walki ze zmianami klimatu i budowy nowoczesnej, zielonej energetyki.

Orły „Rzeczpospolitej”

Kulminacyjnym momentem gali było wręczenie Orłów „Rzeczpospolitej” – prestiżowych nagród dla firm, które wyróżniły się w poszczególnych sektorach gospodarki.

Orzeł w kategorii handel i usługi niefinansowe trafił do Rainbow Tours SA, lidera polskiej turystyki, który oferuje wyjazdy do blisko 100 krajów, zapewniając klientom bezpieczeństwo i profesjonalizm. Wiceprezes Piotr Burwicz dziękował podczas gali całemu zespołowi za zaangażowanie i codzienną ciężką pracę.

Orzeł w kategorii usługi finansowe powędrował do Kruk SA, lidera zarządzania wierzytelnościami w Europie. Odbierający nagrodę prezes Piotr Krupa zwrócił uwagę na rolę zespołu i ludzi, którzy działają, a nie tylko mówią. Podkreślał znaczenie praktycznych działań w biznesie.

Specjalna nagroda Orzeł Ćwierćwiecza dla najszybciej rozwijającej się firmy z Listy 500 została przyznana firmie Allegro, która od 25 lat jest symbolem cyfrowej transformacji i rozwoju e-commerce w Polsce i Europie. Prezes Marcin Kuśmierz podkreślał podczas gali, że to dopiero początek ambitnych planów firmy.

Wyzwania dla gospodarki

Oprócz uroczystości wręczenia nagród, gala była okazją do dyskusji na tematy kluczowe dla dalszego rozwoju polskiego biznesu. Redaktor zarządzający „Rzeczpospolitej” Marcin Piasecki poprowadził panel dyskusyjny o kluczowych wyzwaniach polskiego biznesu: transformacji energetycznej, cyfrowej i konkurencyjności. Wzięli w nim udział prof. Bogumił Kamiński (SGH), Michał Popiołek (mBank), Piotr Burwicz (Rainbow Tours), Tomasz Ignaczak (Kruk SA) oraz Marcin Kuśmierz (Allegro).

Debatę otworzyła kwestia wysokich cen energii, które obciążają polskie firmy i ograniczają ich konkurencyjność. Marcin Kuśmierz podkreślił, że choć polski biznes nie przegrywa z powodu kosztów energii, to ich wysokość hamuje rozwój – zwłaszcza firm technologicznych, które intensywnie korzystają z serwerowni i chmury. Tomasz Ignaczak zwrócił uwagę, że szybkie działania bez przemyślanej strategii nie przyniosą efektów i podkreślił rolę rządu w inwestycjach w energetykę jądrową i sieci przesyłowe dla stabilności dostaw.

Prof. Bogumił Kamiński wskazał, że aż 37 proc. firm uznaje koszty energii za największe wyzwanie. W krótkim terminie możliwe jest ograniczanie wydatków przez inteligentne zarządzanie popytem, m.in. za pomocą sztucznej inteligencji. Piotr Burwicz podkreślił, że dla branży turystycznej kluczowym kosztem jest paliwo lotnicze, a wdrażanie zrównoważonych paliw napotyka na problemy związane z cenami i dostępnością, co komplikuje kalkulacje i planowanie.

Michał Popiołek zwrócił uwagę na rolę sektora finansowego w finansowaniu zielonej transformacji – mBank od ponad 20 lat inwestuje w odnawialne źródła, a udział węgla w portfelu banku jest minimalny. Zaznaczył jednak, że rozwój energetyki jądrowej to perspektywa odległa, dlatego konieczne jest szybkie wsparcie inwestycji w offshore, onshore, fotowoltaikę i magazynowanie energii wraz z odpowiednią polityką regulacyjną.

Drugi blok dyskusji dotyczył cyfryzacji gospodarki. Prof. Bogumił Kamiński zwrócił uwagę na niski poziom wykorzystania sztucznej inteligencji w polskich firmach: 5,5 proc. wobec 13,5 proc. średniej unijnej i nawet 27–60 proc. w Danii. To jednak oznacza potencjał do rozwoju. Badania SGH i Google’a pokazują, że po szkoleniach większość przedsiębiorców dostrzega w AI dużą szansę na poprawę efektywności i konkurencyjności.

Marcin Kuśmierz podkreślił rolę Allegro w edukowaniu rynku i promowaniu cyfryzacji. Wskazał, że wiele mikro- i małych firm korzysta już nieświadomie z elementów AI, które są częścią nowoczesnego oprogramowania. Jego zdaniem cyfrowa transformacja jest niezbędna, aby polski biznes był konkurencyjny na rynku europejskim.

Tomasz Ignaczak zapowiedział, że Kruk przeznaczy setki milionów złotych na cyfrową transformację, w tym wdrożenie sztucznej inteligencji w analizie danych. Zwrócił jednak uwagę na wyzwania kosztowe i konieczność zmiany podejścia pracowników do nowych technologii.

Piotr Burwicz podkreślił, że branża turystyczna od dawna funkcjonuje w środowisku cyfrowym, gdzie ogromna liczba ofert wymusza korzystanie z narzędzi cyfrowych zamiast tradycyjnych katalogów. Transformacja cyfrowa to dla nich już teraźniejszość.

Na zakończenie debaty Michał Popiołek podkreślił, że sektor finansowy aktywnie wspiera firmy w cyfryzacji i rozwoju AI, ale największą przeszkodą pozostaje dostęp do taniej i stabilnej energii, kluczowej dla rozwoju nowoczesnych technologii.

Gala Listy 500 to nie tylko prezentacja liczb i statystyk, ale przede wszystkim święto polskiego biznesu, który mimo globalnych zawirowań i lokalnych trudności potrafi dynamicznie się rozwijać, inwestować w innowacje i tworzyć miejsca pracy. Tegoroczna edycja pokazała, że polskie firmy są gotowe na wyzwania cyfrowej transformacji i aktywnie uczestniczą w budowie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i technologii.

Powiedzieli „Rzeczpospolitej”

Mateusz Witczyński, rzecznik prasowy Orlenu

To ogromne wyróżnienie, za które serdecznie dziękujemy naszym klientom i partnerom, jest dla nas nie tylko powodem do dumy, ale także ważnym zobowiązaniem. W dzisiejszym dynamicznym i niepewnym świecie przeprowadzenie transformacji energetycznej, która zapewni Polsce dostęp do stabilnej i bezpiecznej energii, stanowi poważne wyzwanie. Uwzględniając cele zawarte w naszej strategii na lata do 2035 roku, zarówno my, jak i cały rynek, jesteśmy przekonani, że uda się je zrealizować. Nasza rola jako podmiotu gwarantującego bezpieczeństwo energetyczne kraju pozostanie fundamentem polskiej gospodarki.

Dziś, z okazji 25. rocznicy przekształcenia się w Orlen, stoimy przed ogromnym wyzwaniem – dostarczenia bezpiecznej, dostępnej i zielonej energii, która zapewni stabilność nie tylko naszemu krajowi, ale także wszystkim naszym odbiorcom. Wierzymy, że w ciągu najbliższych dziesięć lat staniemy się motorem polskiego przemysłu bezpieczeństwa. Pozytywny odbiór naszej strategii na rynkach jest tego najlepszym dowodem – od momentu jej publikacji na początku roku wartość naszych akcji na giełdzie wzrosła o niemal 55 proc. To potwierdza, że obraliśmy właściwy kierunek, a inwestorzy doceniają naszą transparentność i przewidywalność. To właśnie takie podejście chcemy oferować naszym klientom i temu odpowiadają oczekiwania rynku.

Arkadiusz Mierzwa, dyrektor do spraw korporacyjnych Jeronimo Martins Polska

Ta nagroda cieszy nas wyjątkowo, zwłaszcza że 2025 rok to dla Biedronki jubileusz 30-lecia obecności na polskim rynku. Odbieraliśmy ją w Poznaniu, miejscu, gdzie wszystko się zaczęło – 30 lat temu na ulicy Wołczyńskiej powstał nasz pierwszy sklep. Nikt wtedy nie przypuszczał, że po trzech dekadach firma rozrośnie się do ponad 30 tysięcy placówek i zatrudni aż 84 tysiące pracowników. To ogromny sukces, który jest efektem codziennej, ciężkiej pracy całego zespołu oraz nieustannej chęci doskonalenia się i sprostania rosnącym oczekiwaniom naszych klientów. Polski rynek handlu spożywczego jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w Europie, co wymaga od nas nieustannego rozwoju, szybkiego reagowania na zmiany i oferowania atrakcyjnych cen. Ta nagroda jest dla nas potwierdzeniem, że idziemy w dobrym kierunku, ale jednocześnie motywacją do dalszego działania. Z okazji 30-lecia zdecydowaliśmy się również na ekspansję poza Polskę – rozpoczęliśmy działalność na Słowacji pod nazwą Biedronka. To dla nas ważny krok i początek nowych wyzwań, które mają pozwolić na dalszy rozwój i umocnienie marki na rynkach zagranicznych. Jesteśmy pełni optymizmu i liczymy na kolejne sukcesy w przyszłości.

Beata Stelmach , prezes zarządu Totalizatora Sportowego

Z wielką radością przyjęliśmy informację o awansie o dwie pozycje w rankingu i znalezieniu się na podium, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Nie spodziewaliśmy się tego tak szybko, ale ten wynik potwierdza, że nasze działania przynoszą wymierne efekty. W ubiegłym roku osiągnęliśmy rekordowe przychody, co oczywiście cieszy, jednak dla nas znacznie ważniejsze są kwoty, które przekazujemy w formie dopłat na rzecz Skarbu Państwa. Dzięki tym środkom wspieramy sport i kulturę w Polsce – dwa obszary, które są dla nas szczególnie istotne.

Totalizator Sportowy jest bowiem największym mecenasem sportu i kultury w kraju. Każdy nasz klient, biorąc udział w legalnej grze, pośrednio pomaga finansować te dziedziny. Od każdego zakładu odprowadzamy określoną kwotę, która trafia właśnie na rozwój sportu oraz wydarzeń kulturalnych. To daje nam ogromną satysfakcję, bo widzimy, że nasza działalność ma realne przełożenie nie tylko na wyniki finansowe, ale przede wszystkim na pozytywne zmiany społeczne.

Siłą Totalizatora są przede wszystkim nasi pracownicy – zaangażowani, kompetentni i codziennie pracujący na rzecz klientów. Jednak równie ważna jest technologia, na której opieramy naszą działalność. Już od wielu lat postrzegamy się przede wszystkim jako firma technologiczna. Inwestujemy w rozwój nowoczesnych rozwiązań, wykorzystujemy sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe, aby oferować coraz lepsze i bardziej innowacyjne produkty. Totalizator Sportowy jest jedynym legalnym operatorem kasyna internetowego w Polsce, co wymaga od nas stosowania zaawansowanych technologii i najwyższej klasy ekspertów.

Naszą siłą jest również umiejętność dostosowywania się do potrzeb różnych grup klientów. Tradycyjni gracze nadal chętnie odwiedzają kolektury, jednak coraz większą rolę odgrywa młodsze pokolenie, które preferuje rozwiązania cyfrowe. Dlatego nasza oferta produktów online jest stale rozwijana i dopasowywana do wymagań nowoczesnych użytkowników. W ten sposób działamy na styku trzech kluczowych elementów – klientów, pracowników i technologii – co pozwala nam nie tylko utrzymać pozycję lidera rynku, lecz także wyznaczać nowe standardy i kierunki rozwoju.