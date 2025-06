Do tego dochodzą koszty wynajęcia lokalu kancelarii, wyposażenia stanowiska pracy, dostępu do systemów informatycznych, kosztów dojazdu, telefonów, poczty. Na końcu wypadałoby cokolwiek zarobić, bo adwokat, choć jest zawodem publicznym, to żyć za coś musi, a uczył się wiele lat po to, żeby byt miał nieco lepszy od tych, którzy do nauki mieli mniej chęci i wytrwałości. W końcu podejmując się prowadzenia sprawy biorę na plecy czyjś „życiowy plecak” – to nie tylko wsparcie, ale również odpowiedzialność.

Za obronę przed sądem rejonowym adwokatowi należy się 720 zł

Koniec końców po podliczeniu kosztów okazuje się, że godzina pracy aplikanta wynosi nie mniej, niż 80 zł. Zestawmy to ze stawkami i weźmy obronę w sprawach karnych, w której obrona jest koniecznością, a stawką jest wolność człowieka. Za obronę przed sądem rejonowym adwokatowi należy się 720 zł plus 144 zł za drugą i każdą następną rozprawę. Łatwo policzyć, że stawka pozwala na opłacenie 9 godzin pracy aplikanta.

W 9 godzin trzeba więc zapoznać się z aktami – które mogą liczyć kilkadziesiąt, a mogą kilkaset stron, spotkać się z klientem i omówić kierunki obrony, przedstawić stanowisko sądowi i złożyć wnioski dowodowe, a na końcu przygotować się do rozprawy, na nią dojechać i bronić klienta.

Mówiąc wprost – nie da się tych wszystkich czynności wykonać w 9 godzin. Stajemy więc przed wyborem: albo wykonujemy rzetelnie pracę i dokładamy do interesu, albo improwizujemy, bo jakoś to będzie i w biegu zorientujemy się, o co w sprawie chodzi. Jak się uda to dobrze, a jak się nie uda, to trudno. Obrona z urzędu adwokatom po prostu się nie opłaca.

Stawki za urzędówki? Malarz ścian parsknąłby śmiechem

Dobrze też, aby klienci mieli świadomość wysokości stawek. Gdyby za stawkę za obronę chcieli wymalować mieszkanie, to malarz po zaproponowaniu mu tej kwoty zapewne parsknąłby śmiechem. Oczekiwanie, że adwokat będzie całym sobą zaangażowany, jest po prostu nieracjonalne. Twierdzenie, że zarabia gdzie indziej, broniąc bogatych, jest intelektualnie dysfunkcyjne. Gospodarka wolnorynkowa polega na tym, że za towary i usługi płaci się nie według możliwości, a podług ceny. Od każdego podług jego możliwości było założeniem uprzedniego systemu, który się nie sprawdził.