Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Przemysław Szmidt, adwokat, partner w kancelarii Filipiak Babicz

Problematyka zakresu pełnomocnictwa procesowego, tj. kwestia tego, czy z mocy prawa obejmuje ono także uprawnienie do składania (i odbierania) oświadczeń woli, ma ogromne znaczenie dla praktyki sporów sądowych. Choć jestem otwarty na każdą regulację, byle tylko kwestia została jednoznacznie rozstrzygnięta, to osobiście uważam, że przesądzenie, że nie będzie wymagane żadne „dodatkowe” pełnomocnictwo materialnoprawne, będzie najkorzystniejsze dla stron. Jednocześnie, choć kierunek proponowanych zmian jest dobry, to mam wątpliwości, czy sposób sformułowania przepisu nie wywoła kolejnego sporu, tym razem co do tego, które czynności „łączą się z procesem”, a które nie. Spodziewam się, że do czasu ukształtowania się jakiejś linii orzeczniczej w praktyce, pełnomocnicy będą na wszelki wypadek odbierać dodatkowe pełnomocnictwo do dokonania czynności o charakterze materialnoprawnym.