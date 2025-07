"Ogromny roczny wpływ spraw do NSA powoduje wydłużanie się czasu rozpatrywania spraw, co może prowadzić do przewlekłości, a w konsekwencji do naruszenia prawa do sądu. Zmiana relacji wysokości wpisów pobieranych w pierwszej i drugiej instancji ma skłaniać strony do bardziej rozważnej oceny merytorycznych podstaw wniesienia skargi kasacyjnej. Zmniejszenie liczby niezasadnych skarg kasacyjnych, oddalanych przez NSA, pozwoliłoby poprawić sprawność postępowania, przyczyniając się do szybszego rozpoznawania spraw, w których skarga kasacyjna ma większe merytoryczne uzasadnienie" - czytamy w uzasadnieniu.

Nowe opłaty w sądach administracyjnych

Projekt wprowadza opłaty w sprawach, w których obecnie nie są one pobierane. Wpis stały – bez względu na przedmiot zaskarżonego orzeczenia lub zarządzenia, obejmie zażalenia na zarządzenia przewodniczącego (100 zł), skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych (1000 zł) oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego (2000 zł).

W kategorii wpisów stałych w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej pojawi się wpis w wysokości 7.500 zł za sprawy w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Rozszerzona zostanie kategoria spraw objętych wpisem stałym, a nieobjętych wpisem stosunkowym. Najwięcej nowych stawek pojawi się w sprawach związanych z podatkami:

- w przypadku spraw dotyczących ulg w daninach publicznych wpis wyniesie 250 zł, w sprawach dotyczących odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, płatników, inkasentów – 750 zł, a w sprawach dotyczących pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach – 1.000 zł. Wpis dotyczący skarg ws. opinii zabezpieczających i odmowy wydania takich opinii wyniesie 10.000 zł;