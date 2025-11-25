W związku ze wspomnianym wnioskiem, w 2023 roku sędzia dr Kamil Zaradkiewicz z Izby Cywilnej SN skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne. Dotyczyło ono tego, czy art. 48 par. 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego, „rozumiany w ten sposób, że przesłankę wyłączenia sędziego z mocy samej ustawy stanowi okoliczność powołania tego sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do pełnienia urzędu” jest zgodny z konstytucją.

„Neosędziowie” nie są wyłączeni z mocy ustawy. Trybunał Konstytucyjny jednogłośnie

Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś jednogłośnie, że przepis ten rozumiany w taki sposób – tj. w sposób dopuszczający wyłączanie tzw. „neosędziów” z mocy ustawy – jest niezgodny z Konstytucją RP. Tak rozumiany przepis stoi, jak zaznaczył TK w wyroku, w sprzeczności z art. 179 konstytucji, wedle którego: „Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony”, a także w sprzeczności z art. 144 konstytucji, wskazującym, że powoływanie sędziów jest wyłączną prerogatywą prezydenta. TK powołał się przy tym na zawartą w art. 190 konstytucji ostateczność i powszechnie obowiązującą moc własnych orzeczeń.

To nie pierwsze takie orzeczenie TK – już w 2022 Trybunał wskazywał, że przepisy pozwalające na wyłączanie sędziów ze względu na wątpliwości wokół ich powołania w procedurze po 2017 roku są niezgodne z konstytucją.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego decyzją Rady Ministrów z grudnia 2024 roku nie są publikowane. Jak jednak czytamy w uzasadnieniu do wyroku TK jeszcze z 2016 roku, orzeczenie Trybunału, nawet jeśli nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, jest orzeczeniem obowiązującym – a tym samym przysługuje mu przymiot ostateczności. Tyczy się to więc także wydanego dziś orzeczenia ws. niemożności wyłączania tzw. „neosędziów” z mocy samej ustawy.

Sygn. akt: P 7/23