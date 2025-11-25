Reklama
Rzeczpospolita
Prawo
„Neosędziowie” nie mogą być wyłączani z mocy ustawy. Trybunał Konstytucyjny orzekł

Przepisy o wyłączaniu sędziego z mocy ustawy nie pozwalają na wyłączanie tzw. „neosędziów” za sam fakt ich powołania w procedurze przed Krajową Radą Sądownictwa po 2017 roku.

Publikacja: 25.11.2025 15:01

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Jan Skoumal

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączania tzw. „neosędziów” z mocy ustawy?
  • Na co powołują się zwolennicy wykluczania z mocy ustawy sędziów powołanych po 2017 roku?
  • Na jakiej podstawie sędziowie, powołani przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 roku, są chronieni przed wyłączeniem jedynie ze względu na sposób ich powołania?
  • Jakie wątpliwości prawne przedstawił sędzia dr Kamil Zaradkiewicz Trybunałowi Konstytucyjnemu?
  • Dlaczego to i inne orzeczenia, dotyczące wyłączania z mocy ustawy tzw. „neosędziów”, obowiązują mimo braku ich publikacji w Dzienniku Ustaw?

Powołanie sędziego przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w ramach procedury po 2017 roku nie może stanowić podstawy do wyłączenia tego sędziego z mocy ustawy. Tym samym przepisy o wyłączaniu sędziego z udziału w rozprawie na mocy samej ustawy nie odnoszą się do tzw. „neosędziów” ze względu na okoliczności ich powołania – co wynika z wydanego dziś przez Trybunał Konstytucyjny wyroku. Co w praktyce oznacza takie rozstrzygnięcie dla spraw, prowadzonych w sądach przez tzw. „neosędziów”?

Sąd Najwyższy: zasada prawna ustanowiona przez tzw. neosędziów nie istnieje
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy: zasada prawna ustanowiona przez tzw. neosędziów nie istnieje

„Neosędziowie” wyłączani każdorazowo z mocy ustawy? Pytanie prawne sędziego Zaradkiewicza

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje instytucję tzw. iudex inhabilis – sędziego wyłączonego z mocy ustawy. Podczas rozpatrywania jednej ze spraw w 2022 roku w Sądzie Najwyższym pojawił się wniosek o wyłączenie jednego z sędziów SN. Chodziło o sędziego powołanego na wniosek KRS ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw – a więc tzw. „neosędziego”. We wniosku strona powołała się na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wedle którego orzeczenie wydane przez skład orzekający, w którym zasiada taki sędzia, narusza art. 6  Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Co mówią przepisy?
Wyłączenie sędziego według Kodeksu postępowania cywilnego

Art. 48. [Iudex inhabilis - wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym z mocy ustawy]

§ 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:

1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;
3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron;
5) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;
6) w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia.

W związku ze wspomnianym wnioskiem, w 2023 roku sędzia dr Kamil Zaradkiewicz z Izby Cywilnej SN skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne. Dotyczyło ono tego, czy art. 48 par. 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego, „rozumiany w ten sposób, że przesłankę wyłączenia sędziego z mocy samej ustawy stanowi okoliczność powołania tego sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do pełnienia urzędu” jest zgodny z konstytucją. 

Czytaj więcej

Czy tzw. neosędzia jest sądem, a jeśli nie, to jak go wyłączyć od rozstrzygania sprawy? Czy można to
Sądy i trybunały
Jak wyłączyć tzw. neosędziego? Odpowie Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN

„Neosędziowie” nie są wyłączeni z mocy ustawy. Trybunał Konstytucyjny jednogłośnie

Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś jednogłośnie, że przepis ten rozumiany w taki sposób – tj. w sposób dopuszczający wyłączanie tzw. „neosędziów” z mocy ustawy – jest niezgodny z Konstytucją RP. Tak rozumiany przepis stoi, jak zaznaczył TK w wyroku, w sprzeczności z art. 179 konstytucji, wedle którego: „Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony”, a także w sprzeczności z art. 144 konstytucji, wskazującym, że powoływanie sędziów jest wyłączną prerogatywą prezydenta. TK powołał się przy tym na zawartą w art. 190 konstytucji ostateczność i powszechnie obowiązującą moc własnych orzeczeń.

To nie pierwsze takie orzeczenie TK – już w 2022 Trybunał wskazywał, że przepisy pozwalające na wyłączanie sędziów ze względu na wątpliwości wokół ich powołania w procedurze po 2017 roku są niezgodne z konstytucją.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego decyzją Rady Ministrów z grudnia 2024 roku nie są publikowane. Jak jednak czytamy w uzasadnieniu do wyroku TK jeszcze z 2016 roku, orzeczenie Trybunału, nawet jeśli nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, jest orzeczeniem obowiązującym – a tym samym przysługuje mu przymiot ostateczności. Tyczy się to więc także wydanego dziś orzeczenia ws. niemożności wyłączania tzw. „neosędziów” z mocy samej ustawy.

Sygn. akt: P 7/23

Sądy i Trybunały Trybunał Konstytucyjny neosędziowie

