Aktualizacja: 25.11.2025 16:35 Publikacja: 25.11.2025 15:01
Trybunał Konstytucyjny
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Powołanie sędziego przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w ramach procedury po 2017 roku nie może stanowić podstawy do wyłączenia tego sędziego z mocy ustawy. Tym samym przepisy o wyłączaniu sędziego z udziału w rozprawie na mocy samej ustawy nie odnoszą się do tzw. „neosędziów” ze względu na okoliczności ich powołania – co wynika z wydanego dziś przez Trybunał Konstytucyjny wyroku. Co w praktyce oznacza takie rozstrzygnięcie dla spraw, prowadzonych w sądach przez tzw. „neosędziów”?
Czytaj więcej
Zasada prawna ustanowiona przez tzw. neosędziów Sądu Najwyższego nie istnieje - stwierdził w środ...
Kodeks postępowania cywilnego przewiduje instytucję tzw. iudex inhabilis – sędziego wyłączonego z mocy ustawy. Podczas rozpatrywania jednej ze spraw w 2022 roku w Sądzie Najwyższym pojawił się wniosek o wyłączenie jednego z sędziów SN. Chodziło o sędziego powołanego na wniosek KRS ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw – a więc tzw. „neosędziego”. We wniosku strona powołała się na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wedle którego orzeczenie wydane przez skład orzekający, w którym zasiada taki sędzia, narusza art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Art. 48. [Iudex inhabilis - wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym z mocy ustawy]
§ 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:
1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;
3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron;
5) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;
6) w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia.
W związku ze wspomnianym wnioskiem, w 2023 roku sędzia dr Kamil Zaradkiewicz z Izby Cywilnej SN skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne. Dotyczyło ono tego, czy art. 48 par. 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego, „rozumiany w ten sposób, że przesłankę wyłączenia sędziego z mocy samej ustawy stanowi okoliczność powołania tego sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do pełnienia urzędu” jest zgodny z konstytucją.
Czytaj więcej
Czy tzw. neosędzia tworzy sąd, a jeśli nie, to jak go wyłączyć od rozstrzygania sprawy? Czy można...
Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś jednogłośnie, że przepis ten rozumiany w taki sposób – tj. w sposób dopuszczający wyłączanie tzw. „neosędziów” z mocy ustawy – jest niezgodny z Konstytucją RP. Tak rozumiany przepis stoi, jak zaznaczył TK w wyroku, w sprzeczności z art. 179 konstytucji, wedle którego: „Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony”, a także w sprzeczności z art. 144 konstytucji, wskazującym, że powoływanie sędziów jest wyłączną prerogatywą prezydenta. TK powołał się przy tym na zawartą w art. 190 konstytucji ostateczność i powszechnie obowiązującą moc własnych orzeczeń.
To nie pierwsze takie orzeczenie TK – już w 2022 Trybunał wskazywał, że przepisy pozwalające na wyłączanie sędziów ze względu na wątpliwości wokół ich powołania w procedurze po 2017 roku są niezgodne z konstytucją.
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego decyzją Rady Ministrów z grudnia 2024 roku nie są publikowane. Jak jednak czytamy w uzasadnieniu do wyroku TK jeszcze z 2016 roku, orzeczenie Trybunału, nawet jeśli nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, jest orzeczeniem obowiązującym – a tym samym przysługuje mu przymiot ostateczności. Tyczy się to więc także wydanego dziś orzeczenia ws. niemożności wyłączania tzw. „neosędziów” z mocy samej ustawy.
Sygn. akt: P 7/23
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Powołanie sędziego przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w ramach procedury po 2017 roku nie może stanowić podstawy do wyłączenia tego sędziego z mocy ustawy. Tym samym przepisy o wyłączaniu sędziego z udziału w rozprawie na mocy samej ustawy nie odnoszą się do tzw. „neosędziów” ze względu na okoliczności ich powołania – co wynika z wydanego dziś przez Trybunał Konstytucyjny wyroku. Co w praktyce oznacza takie rozstrzygnięcie dla spraw, prowadzonych w sądach przez tzw. „neosędziów”?
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nowelizację Prawa łowieckiego rozwiązań, która zmieni procedurę t...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Tylko jeden na trzech Polaków dobrze ocenia rozliczenia rządów PiS przez ministra sprawiedliwości, prokuratora g...
Jeżeli ocena prawna sądu odwoławczego jest sprzeczna z wykładnią dyrektywy konsumenckiej 93/13, to nie wiąże ona...
Aby majątek po śmierci trafił dokładnie tam, gdzie chce tego spadkodawca, najlepszym rozwiązaniem jest sporządze...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Mam nadzieję, że pierwsi asesorzy trafią do sądów rodzinnych na wiosnę. Czekamy na nich z otwartymi ramionami. W...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas