Materiał przygotowany przez Targi Kielce

Patrząc na rynek z perspektywy targów, obserwujemy, że mimo licznych wyzwań – od niepewności geopolitycznej po rosnące koszty działalności – wiele branż znajduje dziś w targach nie tylko przestrzeń promocji, ale przede wszystkim narzędzie szybkiej adaptacji do dynamicznych zmian rynkowych.

Sektor targowy, który jeszcze niedawno mierzył się z pandemicznym zamrożeniem, został w pełni odbudowany. Z danych Polskiej Izby Przemysłu Targowego wynika, że w 2024 roku w Polsce odbyło się 129 wydarzeń targowych (wzrost o 6,6 proc. wobec 2023 roku), które zgromadziły ponad 17,7 tys. wystawców (wzrost o 4,7 proc. wobec 2023 roku) i 1,387 mln odwiedzających (wzrost o 12,9 proc. wobec 2023 roku) – liczby te są jednoznacznym dowodem powrotu rynku na właściwe tory.

Targi Kielce są aktywnym uczestnikiem tego procesu. W minionym roku zorganizowaliśmy kilkadziesiąt wydarzeń dla wielu sektorów gospodarki – od przemysłu obronnego i rolnictwa po ekoinnowacje i automatykę przemysłową. Rozwój branży zbrojeniowej i międzynarodowego przemysłu obronnego (MSPO) związany jest z sytuacją geopolityczną. Sektor odnawialnych źródeł energii (ENEX), technologie rolnicze (AGROTECH) czy zaawansowane technologie przemysłowe (STOM) nie tylko odzyskały stabilność, ale wykazują wyraźną tendencję wzrostową, napędzaną potrzebą modernizacji oraz ekspansji zagranicznej i międzynarodowej współpracy technologicznej.

Foto: mat. pras.

AUMA – Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Targowego – w swoim badaniu z 2023 roku podaje, że 99,5 proc. firm uczestniczących w wydarzeniach targowych uznaje targi za kluczowe dla rozwoju biznesu w najbliższych pięciu latach. Co więcej, AUMA szacuje, że udział w jednym wydarzeniu targowym przynosi firmie równoważne korzyści jak osiem podróży służbowych – co przekłada się nie tylko na oszczędność czasu i pieniędzy, ale również na realne ograniczenie śladu węglowego. Ma to ogromne znaczenia z punktu widzenia ESG.

Targi są dziś ważnym narzędziem adaptacyjnym dla przedsiębiorstw – pozwalają w krótkim czasie zweryfikować strategię, przetestować produkt, zbadać potrzeby rynku, wdrożyć innowacje i rozpocząć nowe relacje biznesowe. W realiach szybkich zmian – takich jak zmienność cen surowców, wstrząsy w łańcuchach dostaw, pojawianie się nowych regulacji czy presja ESG – skondensowane i bezpośrednie formy kontaktu z wieloma potencjalnymi kontrahentami w jednym miejscu są niezastąpione.

Targi Kielce rozwijają się na wielu płaszczyznach. Inwestujemy nie tylko w infrastrukturę (nowa hala Targów Kielce zostanie oddana do użytku we wrześniu 2026 roku), ale także ofertę wydarzeń targowych i konferencyjnych, reagując na potrzeby coraz bardziej specjalistycznych branż, jak konstrukcji, pokryć dachowych (DACH FORUM) czy pszczelarstwa (Expo2Bee). Nie możemy jednak ignorować ryzyka, jakie niesie ze sobą niestabilność geopolityczna. Wojna w Ukrainie, napięcia na Bliskim Wschodzie czy wyhamowujący wzrost w Europie – to wszystko wpływa na decyzje inwestorów. Polska pozostaje jednak rynkiem atrakcyjnym i bezpiecznym, w targach znajduje to odzwierciedlenie w rosnącej liczbie zagranicznych odwiedzających czy wystawców.

Targi są dziś nie tylko lustrem gospodarki, ale jej aktywnym współtwórcą. To przestrzeń, w której koncentrują się innowacje, potrzeby rynkowe i wizje rozwoju.

