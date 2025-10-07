Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Zapadł przełomowy wyrok dla pacjentów. Chodzi o rejestrację do lekarza POZ

Rzecznik praw pacjenta poinformował w środę o przełomowym wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się na temat rejestracji do lekarza POZ przez telefon.

Publikacja: 07.10.2025 18:27

Pracownicy rejestracji mają obowiązek na bieżąco odbierać połączenia - wskazuje rzecznik praw pacjen

Pracownicy rejestracji mają obowiązek na bieżąco odbierać połączenia - wskazuje rzecznik praw pacjenta

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Rzecznik praw pacjenta otrzymuje wiele sygnałów dotyczących braku kontaktu z rejestracją przychodni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W głównej mierze dotyczy to braku możliwości dodzwonienia się, szczególnie w okresie zwiększonej zachorowalności. Tymczasem, jak przypomina Bartłomiej Chmielowiec, samo podanie pacjentom numerów telefonów do rejestracji nie jest wystarczające.

– Pracownicy rejestracji mają obowiązek na bieżąco odbierać połączenia, zgodnie z harmonogramem czasu pracy w placówce. Kierownictwo przychodni powinno monitorować obciążenie linii telefonicznych i w razie potrzeby reagować na pojawiające się problemy. Na przykład oddelegować do odbierania telefonów pracowników z innych stanowisk, zatrudnić nowy personel, uruchomić dodatkowy numer telefonu dla pacjentów lub też wprowadzić system kolejkowania – wyjaśnia rzecznik. 

Czytaj więcej

Rejestracja pacjentów
Ochrona zdrowia
Ważny wyrok dla pacjentów. Sąd: przychodnia musi odbierać telefon od razu

Sąd: placówka medyczna jest zobowiązana zapewnić realną możliwość kontaktu

Na temat kontaktu telefonicznego z placówkami medycznymi kilka razy wypowiadał się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jak przypomina rzecznik praw pacjenta, w jednym z wyroków (sygn. akt: V SA/Wa 3197/21) sąd ten stwierdził, że obowiązek zachowania należytej staranności dotyczy również zapewnienia możliwości rejestracji pacjentów. Placówka medyczna ma obowiązek zapewnić pacjentowi możliwość kontaktu telefonicznego, bez zbędnej zwłoki. Oznacza to, że połączenie telefoniczne powinno być odebrane od razu bądź po krótkim czasie oczekiwania. Przychodnia powinna zatem tak zorganizować swoją pracę, aby proces rejestracji telefonicznej był sprawny, a pacjenci nie spotykali się z ograniczeniami w tym zakresie. Tym samym placówka medyczna jest zobowiązana zapewnić realną możliwość kontaktu, a nie możliwość iluzoryczną, czy też znacznie utrudnioną.

Jedna z takich spraw trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 29 lipca 2025 r. (sygn. akt: II GSK 87/22) przychylił się do zarzutów rzecznika praw pacjenta wobec sposobu postępowania podmiotu leczniczego, przesądzając ostatecznie o konieczności zachowania właściwych standardów obsługi pacjentów – w szczególności poprzez zapewnienie im skutecznej możliwości nawiązania połączenia z rejestracją.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zdjęcie poglądowe
Ochrona zdrowia
Kolejny ważny wyrok dla pacjentów. Chodzi o kontakt z przychodnią

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sądy i Trybunały Sądy Administracyjne Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) Urzędnicy Rzecznik Praw Pacjenta Prawa Pacjenta

Rzecznik praw pacjenta otrzymuje wiele sygnałów dotyczących braku kontaktu z rejestracją przychodni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W głównej mierze dotyczy to braku możliwości dodzwonienia się, szczególnie w okresie zwiększonej zachorowalności. Tymczasem, jak przypomina Bartłomiej Chmielowiec, samo podanie pacjentom numerów telefonów do rejestracji nie jest wystarczające.

– Pracownicy rejestracji mają obowiązek na bieżąco odbierać połączenia, zgodnie z harmonogramem czasu pracy w placówce. Kierownictwo przychodni powinno monitorować obciążenie linii telefonicznych i w razie potrzeby reagować na pojawiające się problemy. Na przykład oddelegować do odbierania telefonów pracowników z innych stanowisk, zatrudnić nowy personel, uruchomić dodatkowy numer telefonu dla pacjentów lub też wprowadzić system kolejkowania – wyjaśnia rzecznik. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Opinie Prawne
Ewa Szadkowska: Gdy nie wiadomo o co (Żurkowi) chodzi, chodzi o neosędziów
Nadchodzą kolejne podwyżki dla kierowców. Opłata wzrośnie aż trzykrotnie
Prawo drogowe
Nadchodzą kolejne podwyżki dla kierowców. Opłata wzrośnie aż trzykrotnie
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Burza wokół nowego rozporządzenia. Waldemar Żurek odpowiada na zarzuty
Ukraiński nurek Wołodymyr Z. miał brać udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream - twierdzą niemieck
Prawo karne
Wysadzenie Nord Stream. Sąd zdecydował ws. Ukraińca zatrzymanego w Polsce
Sąd Najwyższy
Spadki i darowizny
Ten rodzaj testamentu jest niebezpieczny. Pokazują to wyroki Sądu Najwyższego
Reklama
Reklama
e-Wydanie