Kontekst zmian w ustawie o fundacji rodzinnej

Nowelizacja ma swoje źródło w rozbieżnościach w orzecznictwie, a w zasadzie w przeważającej linii korzystnej dla podatników, w świetle której inwestycja w zagraniczne spółki transparentne podatkowo stanowi działalność dozwoloną fundacji rodzinnej (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 stycznia 2025 r.,sygn. akt III SA/Wa 2557/24 czy wyrok WSA w Łodzi z 9 kwietnia 2024 r., I SA/Łd 114/24). Sądy administracyjne w większości przyjmują, że ocena, czy dany podmiot ma przymioty spółki handlowej lub cechuje się zbliżonym do niej charakterem, jest całkowicie niezależna od przepisów podatkowych i statusu podatnika CIT.

Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której orzecznictwo sprzyja podatnikom, a organy w dalszym ciągu pozostają przy swoim stanowisku, próbując reagować poprzez niekorzystną i sprzeczną z wykładnią językową interpretację dotychczasowych regulacji.

Ministerstwo Finansów wskazało, że istotnym obszarem nieprawidłowości jest także prowadzenie przez fundacje rodzinne działalności operacyjnej, wykraczającej poza dozwolony katalog działalności określony w art. 5 u.f.r. za pośrednictwem podmiotów transparentnych podatkowo. Chodzi tu więc o sytuacje obejścia przepisów ograniczających dozwolony zakres aktywności fundacji rodzinnej.

Należy zgodzić się, że wykorzystywanie podmiotów transparentnych do prowadzenia działalności operacyjnej może być traktowane jako nadużycie prawa, jeśli celem podatnika jest obejście katalogu działalności dozwolonej fundacji rodzinnej. Naprzeciw takim praktykom wychodziła pierwsza wersja nowelizacji, która warunkowała możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego dla przychodów ze spółek transparentnych, w zależności od tego, czy podmiot ten nie prowadził działalności wykraczającej poza art. 5 u.f.r.

W toku procesu legislacyjnego wprowadzono jednak istotną modyfikację, przez którą fundacje rodzinne inwestujące w spółki transparentne tracą przywileje, niezależnie od tego, czy te zagraniczne podmioty prowadzą działalność operacyjną, czy pełnią rolę inwestora pasywnego podobną do fundacji rodzinnej.

Sprzeczność z uzasadnieniem nowelizacji

Co istotne, takie brzmienie przepisów ewidentnie pozostaje w sprzeczności z uzasadnieniem nowelizacji, w którym wskazano, że możliwość korzystania ze zwolnienia z opodatkowania może zostać utrzymana w przypadku, gdy fundacja rodzinna uczestniczy w podmiotach transparentnych, których funkcja sprowadza się do pasywnej działalności inwestycyjnej. Zdaje się, że projektodawca sam dostrzegał, że jeśli aktywność podmiotu transparentnego podatkowo (np. luksemburskiej spółki SCSp) jest zbliżona do charakteru działalności fundacji, nie ma podstaw do opodatkowania spółki SCSp w sytuacji, gdy przychody o tożsamym charakterze samej fundacji korzystałyby ze zwolnienia. W uzasadnieniu podkreślono, że skoro działalność tych podmiotów nie wykracza poza zakres działalności, do której uprawniona jest fundacja rodzinna, to nie stanowi to podstawy do wykluczenia ze zwolnienia podatkowego fundacji rodzinnej.