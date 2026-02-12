Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom, którzy utrzymują taką osobę
Ulga rehabilitacyjna stanowi jedną z preferencji podatkowych dostępnych podczas składania corocznego rozliczenia PIT. Dotyczy wydatków poniesionych na rehabilitację lub działania ułatwiające wykonywanie codziennych czynności życiowych. Aby móc z niej skorzystać, należy posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą status osoby niepełnosprawnej oraz poniesione wydatki.
Możliwość skorzystania z odliczenia przysługuje osobom z niepełnosprawnością oraz podatnikom utrzymującym taką osobę, o ile poniosły one w 2025 roku wydatki na rehabilitację lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Osoby niepełnosprawne muszą posiadać dokument, który potwierdza ich status. Może to być:
Jeśli chodzi o podatnika utrzymującego niepełnosprawną osobę, ulga przysługuje w momencie, gdy niepełnosprawny jest jego współmałżonkiem lub inną osobą zaliczaną w stosunku do niego, lub jego małżonka do I grupy podatkowej (tj. zstępnym, wstępnym, pasierbem, zięciem, synową, rodzeństwem, ojczymem, macochą, teściem). Z ulgi można skorzystać również wtedy, gdy osobą niepełnosprawną jest dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub współmałżonka. W tym przypadku znaczenie ma także wysokość dochodu osiąganego przez osobę niepełnosprawną. Aby móc skorzystać z odliczenia, w 2025 roku dochód ten nie mógł przekroczyć kwoty 22 546,92 zł.
Przepisy dzielą wydatki na nielimitowane i limitowane. Te zaliczane do pierwszej grupy można odliczyć w całości. W przypadku drugiej grupy obowiązuje limit kwotowy. Co zalicza się do wydatków nielimitowanych?
Jakie koszty można odliczyć w ramach wydatków limitowanych?
Katalog wydatków objętych ulgą ma charakter zamknięty, co oznacza, że mamy możliwość odliczenia wyłącznie kosztów wskazanych w ustawie. W przypadku wydatków, które zostały częściowo sfinansowane z funduszy publicznych, odliczeniu podlega jedynie różnica pomiędzy całkowitym kosztem a uzyskanym dofinansowaniem.
Odliczenia dokonuje się od dochodu rozliczanego według skali podatkowej albo od przychodu rozliczanego ryczałtem. Ulga wykazywana jest w formularzach PIT 36, PIT 37 lub PIT 28 wraz z załącznikiem PIT O. Podatnik musi mieć możliwość udokumentowania poniesionych wydatków, np. w postaci rachunków, faktur lub potwierdzenia przelewów.
