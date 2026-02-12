Z tego artykułu się dowiesz: Kto ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc odliczyć wydatki związane z rehabilitacją?

Jakie rodzaje wydatków można odliczyć jako wydatki nielimitowane?

Jakie są limity dla wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga rehabilitacyjna stanowi jedną z preferencji podatkowych dostępnych podczas składania corocznego rozliczenia PIT. Dotyczy wydatków poniesionych na rehabilitację lub działania ułatwiające wykonywanie codziennych czynności życiowych. Aby móc z niej skorzystać, należy posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą status osoby niepełnosprawnej oraz poniesione wydatki.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Możliwość skorzystania z odliczenia przysługuje osobom z niepełnosprawnością oraz podatnikom utrzymującym taką osobę, o ile poniosły one w 2025 roku wydatki na rehabilitację lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Osoby niepełnosprawne muszą posiadać dokument, który potwierdza ich status. Może to być:

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

decyzja o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej,

orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia,

orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów, które obowiązywały do 31 sierpnia 1997 roku.

Jeśli chodzi o podatnika utrzymującego niepełnosprawną osobę, ulga przysługuje w momencie, gdy niepełnosprawny jest jego współmałżonkiem lub inną osobą zaliczaną w stosunku do niego, lub jego małżonka do I grupy podatkowej (tj. zstępnym, wstępnym, pasierbem, zięciem, synową, rodzeństwem, ojczymem, macochą, teściem). Z ulgi można skorzystać również wtedy, gdy osobą niepełnosprawną jest dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub współmałżonka. W tym przypadku znaczenie ma także wysokość dochodu osiąganego przez osobę niepełnosprawną. Aby móc skorzystać z odliczenia, w 2025 roku dochód ten nie mógł przekroczyć kwoty 22 546,92 zł.