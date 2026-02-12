Reklama
Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna i jak odliczyć ją w zeznaniu podatkowym za 2025 rok?

Ulga rehabilitacyjna pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania poprzez odliczenie wydatków związanych ze zdrowiem i codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością. Komu konkretnie przysługuje i jakie koszty obejmuje?

Publikacja: 12.02.2026 14:43

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom, którzy utrzymują taką osobę

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej?
  • Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc odliczyć wydatki związane z rehabilitacją?
  • Jakie rodzaje wydatków można odliczyć jako wydatki nielimitowane?
  • Jakie są limity dla wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga rehabilitacyjna stanowi jedną z preferencji podatkowych dostępnych podczas składania corocznego rozliczenia PIT. Dotyczy wydatków poniesionych na rehabilitację lub działania ułatwiające wykonywanie codziennych czynności życiowych. Aby móc z niej skorzystać, należy posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą status osoby niepełnosprawnej oraz poniesione wydatki.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Możliwość skorzystania z odliczenia przysługuje osobom z niepełnosprawnością oraz podatnikom utrzymującym taką osobę, o ile poniosły one w 2025 roku wydatki na rehabilitację lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Osoby niepełnosprawne muszą posiadać dokument, który potwierdza ich status. Może to być:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • decyzja o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej,
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów, które obowiązywały do 31 sierpnia 1997 roku.

Jeśli chodzi o podatnika utrzymującego niepełnosprawną osobę, ulga przysługuje w momencie, gdy niepełnosprawny jest jego współmałżonkiem lub inną osobą zaliczaną w stosunku do niego, lub jego małżonka do I grupy podatkowej (tj. zstępnym, wstępnym, pasierbem, zięciem, synową, rodzeństwem, ojczymem, macochą, teściem). Z ulgi można skorzystać również wtedy, gdy osobą niepełnosprawną jest dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub współmałżonka. W tym przypadku znaczenie ma także wysokość dochodu osiąganego przez osobę niepełnosprawną. Aby móc skorzystać z odliczenia, w 2025 roku dochód ten nie mógł przekroczyć kwoty 22 546,92 zł.

Czytaj więcej

Od 7 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać zmiany w podatku od spadków i darowizn
Podatki
Od 7 stycznia nowe zasady rozliczania podatku od spadków i darowizn

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Przepisy dzielą wydatki na nielimitowane i limitowane. Te zaliczane do pierwszej grupy można odliczyć w całości. W przypadku drugiej grupy obowiązuje limit kwotowy. Co zalicza się do wydatków nielimitowanych?

  • Koszty poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
  • Przystosowanie pojazdów mechanicznych.
  • Zakup, naprawa lub najem wyrobów medycznych.
  • Zakup, naprawa lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.
  • Koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
  • Koszty  pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.
  • Koszty zabiegów rehabilitacyjnych lub leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • Koszty opieki pielęgniarskiej.

Jakie koszty można odliczyć w ramach wydatków limitowanych?

  • Zakup leków, które podatnik przyjmuje na stałe lub czasowo. Odliczyć można różnicę między wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł (gdy podatnik wydał np. 400 zł na leki, może odliczyć kwotę 300 zł).
  • Zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych – można odliczyć maksymalnie 2280 zł.
  • Opłacenie przewodników osób niewidomych, którzy mają  I lub II grupę inwalidztwa oraz przewodników osób z niepełnosprawnością narządu ruchu z I grupą inwalidztwa – można odliczyć maksymalnie 2280 zł.
  • Utrzymanie psa asystującego – można odliczyć maksymalnie 2280 zł.
  • Używanie samochodu osobowego, przy czym osoba niepełnosprawna lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną musi być jego właścicielem lub współwłaścicielem – można odliczyć maksymalnie 2280 zł.

Katalog wydatków objętych ulgą ma charakter zamknięty, co oznacza, że mamy możliwość odliczenia wyłącznie kosztów wskazanych w ustawie. W przypadku wydatków, które zostały częściowo sfinansowane z funduszy publicznych, odliczeniu podlega jedynie różnica pomiędzy całkowitym kosztem a uzyskanym dofinansowaniem. 

Odliczenia dokonuje się od dochodu rozliczanego według skali podatkowej albo od przychodu rozliczanego ryczałtem. Ulga wykazywana jest w formularzach PIT 36, PIT 37 lub PIT 28 wraz z załącznikiem PIT O. Podatnik musi mieć możliwość udokumentowania poniesionych wydatków, np. w postaci rachunków, faktur lub potwierdzenia przelewów.

