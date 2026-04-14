Fatherland
Sandra Hüller w filmie Pawła Pawlikowskiego „Fatherland”
Dyrektorka festiwalu filmowego w Cannes Iris Knobloch podkreśla, że tegoroczny program festiwalu odbija niepokoje świata. Do komisji selekcyjnych trafiły filmy z 50 krajów, w programie oficjalnym znalazły się produkcje z ponad 30 krajów. A w konkursie głównym o Złotą Palmę będą walczyły m.in. dwa filmy, za którymi stoją twórcy z Polski.
Nowy film Pawła Pawlikowskiego. „Fatherland” (pierwotny tytuł brzmiał „1949”) to opowieść o autorze „Buddenbrooków” i „Czarodziejskiej góry”– laureacie Nagrody Nobla z 1929 r. – Thomasie Mannie i jego córce Erice. Pisarz wyemigrował z Niemiec po dojściu Hitlera do władzy. Najpierw do Szwajcarii, potem do Czechosłowacji, by wreszcie osiąść w USA. Pawlikowski opowiada o jego pierwszej podróży do ojczyzny, po II wojnie światowej, w czasie zimnej wojny.
Jest więc rok 1949, pisarz i jego córka jadą z zachodniego Frankfurtu do wschodniego Weimaru. Ta podróż staje się pretekstem do refleksji na temat tożsamości, podziałów w Europie. Ale też do nakreślenia relacji łączącej starego pisarza i jego córkę.
Scenariusz Paweł Pawlikowski napisał razem z Henkiem Handloegtenem, współtwórcą scenariusza filmu „Good bye, Lenin” Wolfganga Bekera. Za kamerą stanął stały współpracownik Pawlikowskiego – Łukasz Żal, dwukrotnie nominowany do Oscara – za zdjęcia do „Idy” oraz „Zimnej wojny”. „Fatherland”, podobnie jak obie te produkcje, jest czarno-biały.
W rolach głównych występują Hanns Zischler i Sandra Hüller. Zbliżający się do osiemdziesiątki Zischler, który karierę filmową zaczynał w latach 70. w filmach Wima Wendersa, spotkał się już wcześniej z polskimi twórcami, m.in. wystąpił w „Korczaku” Andrzeja Wajdy. Hüller to jedna z najciekawszych aktorek europejskich. Zagrała m.in. w dwóch filmach znakomicie przyjętych na festiwalu canneńskim – w uhonorowanej Złotą Palmą „Anatomią upadku” Justine Triet i w „Strefie interesów” Jonathana Glazera nagrodzonej Grand Prix.
Część zdjęć do „Fatherland” powstała w Polsce. W wytwórni wrocławskiej zostały m.in. odtworzone wnętrza rezydencji Manna w Los Angeles. Ekipa kręciła też w kilku miejscowościach Dolnego Śląska, m.in. w Legnicy, Wałbrzychu, Goszczu, Kliczkowie. Poza tym ekipa Pawlikowskiego pracowała w Niemczech i we Włoszech.
Paweł Pawlikowski ma już na koncie canneńską nagrodę za reżyserię „Zimnej wojny”. Czy teraz sięgnie po Złotą Palmę? Za wcześnie jest na spekulacje, gdy nikt jeszcze nie widział konkursowych filmów.
W konkursie głównym znalazł się również nakręcony w Paryżu film Asghara Farhadiego „Historie równoległe”, nawiązujący do „Krótkiego filmu o miłości” Krzysztofa Kieślowskiego. Niewiele o nim na razie wiadomo. To historia, która toczy się po krwawych atakach terrorystycznych we Francji w 2015 r. a w wątku fabularnym jest podobno młody mężczyzna szaleńczo zakochany w starszej kobiecie. W rolach głównych wystąpili Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Virginie Efira i Vincent Cassel.
Powstanie tego filmu jest spełnieniem marzenia i zasługą aktora Macieja Musiała. Wśród producentów wykonawczych filmu jest też adwokat i scenarzysta Krzysztof Piesiewicz. Musiał zawsze był urzeczony twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. I jeszcze na studiach zamarzył, by przywrócić widzom idee stojące za „Dekalogiem”, uwspółcześniając je i dopasowując do czasu, w jakim żyjemy. Projekt wydawał się jednak niemożliwy do zrealizowania.
Aktor, który zyskał sławę jako bohater serialu „Rodzinka.pl”, był już wcześniej jednym z motorów powstania cyklu „1983” Agnieszki Holland, Kasi Adamik, Olgi Chajdas i Agnieszki Smoczyńskiej. Miał wtedy 19 lat. Potem, gdy kończył studia, udało mu się odkupić od Krzysztofa Piesiewicza prawa do „Dekalogu”. „Wydałem wtedy wszystko, co miałem” – mówi dziś w wywiadach. I już razem z mecenasem Piesiewiczem, zaczęli myśleć o realizacji uwspółcześnionych filmów opartych na kolejnych częściach serii, a projektem zainteresowali się producenci z Anonymous Content.
Farhadi, który „Historie równoległe” wyreżyserował, jest też autorem scenariusza. Za zdjęcia odpowiada Guillaume Defauntaines. Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz wymienieni są w licznej grupie producentów wykonawczych.
Po zdjęciach jest też już następny film z tej serii „Possible Love”, za którym stoi południowokoreański reżyser Lee Chang-dong.
Tegoroczna konkurencja jest silna. W konkursie pojawią się m.in. nakręcony w Norwegii „Fijord” Christiana Mungiu, „Moulin” László Nemesa, a także „Minotaur” Andrieja Zwiagincewa, który – jak zaznacza dyrektor artystyczny festiwalu Thierry Fremaux – już nie mieszka w Rosji.
Ważnym filmem może okazać się „Bitter Christmas” Pedro Almodovara, który nigdy jeszcze nie wyjechał z Cannes ze Złotą Palmą. Z Hiszpanii przyjadą też dwa inne tytuły. Jak zwykle sporo, bo aż sześć, będzie w konkursie filmów francuskich, Europę reprezentują również filmy Belga Lucasa Dhonta i Niemki Valeski Grisebach.
Licznie reprezentowane jest kino azjatyckie. O Złotą Palmę będą walczyły nowe filmy Hirokazu Koreedy, Na Hong-Jina, Koji Fukady, Ryusuke Tamagochiego („Sudden”).
Zwraca uwagę brak Amerykanów. Ze Stanów do konkursu głównego dostał się jeden tylko „The Man I Love” Iry Sachsa.
Poza konkursem odbędzie się natomiast światowa premiera reżyserskiego debiutu Johna Travolty „Propeller One-Way Night Coach”.
Festiwal potrwa od 12 do 24 maja.
