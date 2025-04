Po trzeciej płycie Dr. Misia „Zmartwychwstaniemy” dostałem SMS od Kazika Staszewskiego, który po premierze każdego albumu wysyłał mi króciutkie, ale pozytywne recenzje. Był też na naszych koncertach. I co? Napisał, że płyta super, że gratuluje i tak trzymać – tylko mam obiecać, że na następnej zacznę pisać swoje teksty. Arek Jakubik

Powiedz proszę, jak to wygląda w twoim ciągu dalszym.

Jeden z bohaterów, niejaki Karol Jeż, ksywa Dziki Zwierz, przyjaciel głównego bohatera Jana Marca, ma w spektaklu, próbowanym na scenie Domu Kultury w Piasecznie zagrać ojca Laurentego i zakochaną parę uratować, czyli przyjść odrobinę wcześniej niż u Szekspira. Taki jest pomysł Jana i Krystyny Marców na nową wersję historii. A wszystko zaczęło się od mojego scenariusza o aktorskim małżeństwie z podwarszawskiego Piaseczna. Ostatecznie ten ryzykowny, zwariowany projekt przerobiłem na piosenki i każda z nich, a jest ich dziesięć, mam nadzieję, obroni się osobno jako singiel. Mnie zależało jednak na konceptualnym albumie oraz na tym, żeby słuchaczy „zaszantażować” różnymi atrakcjami, by wysłuchali płyty od początku do końca – tak jak kiedyś słuchało się Pink Floyd, Genesis czy Black Sabbath. Na płycie są wykorzystane wszelkiego rodzaju zabiegi filmowe na czele z cięciami, zmianami planów, retrospekcjami, punktami zwrotnymi, żeby trzymać uwagę widza jak w dobrym serialu.

Atrakcji jest co niemiara. Nie chciałbym spojlerować, ale to trójkąt miłosny, a w zasadzie czworokąt, zaś w nim znany aktor Cezary Kot i wypadek z jego udziałem, a także nieznana blondyna, pożar sklepu Jana Marca z antykami i mnóstwo marihuany. Dzieje się tak wiele, że pomimo zapewnienia zawartego w tytule trzeba zapytać, czy Romeo i Julia naprawdę przeżyli.

Tę kwestię wolałbym jednak pozostawić słuchaczom. Niech sami sobie odpowiedzą na pytanie, co tak naprawdę stało się z Janem i Krystyną Marcami. To jest pytanie, które pojawia się także w sondach ulicznych między piosenkami. I tyle słyszymy wersji, ilu jest świadków. Muszę dodać, że jako widz nie lubię wychodzić z kina w totalnej depresji. Nie chodzi nawet o happy end, ale jakiekolwiek światełko w tunelu musi się pojawić. Dlatego po kilku miesiącach od zakończenia pracy nad płytą dopisałem codę, czyli dziesiąty numer, pod tytułem „Epilog”.

Czy miałeś jakieś inspiracje prywatne?

Może? Kiedyś Romeo miał na imię Oskar, a Julia – Ruth. Spektakl pod tytułem „Oscar i Ruth” grałem z moją żoną Agnieszką przez 17 lat. Ale po tym, jak Agnieszka złamała nogę w trakcie przedstawienia, nie udało nam się już wrócić do grania. Graliśmy wtedy nie tylko w Teatrze Powszechnym w Warszawie, ale po całej Polsce. Wystarczyły nam dwie siatki z Ikei z rekwizytami, do tego dwa krzesła, jedna sukienka z kapelusikiem i garnitur. To był nasz domowy teatr. Umówiłem się nawet sam ze sobą, że jak już nikt nas nie będzie chciał oglądać w teatrze – to będziemy to przedstawienie grać w domu dla naszych przyjaciół. I tak może zrobimy, bo spektakl zmieniał się razem z nami. Był zupełnie inny na premierze w 2001 r. i inny będzie, kiedy będziemy po dziewięćdziesiątce używali balkonika oraz laseczki. Ten spektakl był rodzajem naszej małżeńskiej terapii, ponieważ nigdy nie mogliśmy go zagrać pokłóceni. A ponieważ ja jestem upartym osłem spod znaku Koziorożca, zaś moja Agnieszka zaciętym Skorpionem – jeżeli przychodzą ciche dni, a i w najwspanialszych małżeństwach takie rzeczy się zdarzają, to żadna strona nie wyciąga ręki. Kiedyś jechaliśmy do Teatru Powszechnego godzinę w milczeniu. Siedzieliśmy też w ciszy w garderobie. Przyszedł inspicjent, powiedział: „Kochani, za 15 minut zaczynamy”. A my nic. Minuta do rozpoczęcia – a my nic.

Kto miał pierwszą kwestię do wypowiedzenia?

To nie miało znaczenia, bo my nie mogliśmy wyjść na scenę. Staliśmy za kulisami, widzieliśmy światła, spektakl się zaczął, a my nic… I wtedy… Będę sprawiedliwy. Czasem ja, czasem Agnieszka zdobywaliśmy się na gest pojednania. Trzeba się przytulić, pocałować. I dopiero mogliśmy wyjść na scenę. W jakimś sensie Oskara i Ruth zamieniłem na Romea i Julię.