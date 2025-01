Marianne Faithfull, muza Micka Jaggera, nie żyje

Odzyskała panowanie nad własnym życiem, wydając w 1979 r. album „Broken English". Pasmo jej ostatnich sukcesów trwało co najmniej od 2004 r., gdy nagrała fenomenalną płytę „Before the Poison".

Jej ostry, punkowy głos w sam raz pasował do śpiewania o tym, co przeżyła. Jednocześnie przestała ukrywać zmarszczki pod bujną fryzurą i makijażem. Właśnie taki – prawdziwy, szczery – był album „Before the Poison” (2004), na którym zaśpiewała piosenki młodszych od niej rozrabiaków – PJ Harvey i Nicka Cave’a.

Marianne Faithfull i drugie życie

Z myślą o „Easy Come, Easy Go” Marianne zaprosiła do współpracy ważne postaci muzyki alternatywnej, korzystając z piosenek, które wybrała wraz z producentem Halem Wilnerem, współpracującym niegdyś z Milesem Davisem. Zamiast punkowej aury i niedbale granych, rozjeżdżających się dźwięków otrzymaliśmy album dopieszczony w każdym calu, z bluesowymi i jazzującymi aranżami. Na gitarze zagrał sam Marc Ribot z towarzyszeniem sekcji dętej.

W finale słyszeliśmy „Sing Me Back Home”. Szorstkim głosem szeptał z Faithfull Keith Richards. Wtedy można było mieć nadzieję, że do Marianny zadzwoni Jagger i wprosi się na kolejną sesję, by nie tracić okazji do promocji własnej osoby.

Tak się już nie stanie. Jej ostatnią płytą była „She Walks in Beauty” w (2021).