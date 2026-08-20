Unijna dyrektywa EmpCo (Empowering Consumers for the Green Transition) zacznie obowiązywać od 27 września 2026 r.

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Nowe unijne przepisy uderzają w „zielony” marketing

Zgodnie z nowymi regulacjami, producenci nie będą mogli już umieszczać na opakowaniach produktów ogólnych haseł w rodzaju „zrównoważony”, „ekologiczny” czy „neutralny klimatycznie”. Aby firmy mogły posługiwać się takimi deklaracjami, będą one musiały być poparte przez uznany system certyfikacji. Zakazane stanie się opieranie ekologicznych haseł wyłącznie na zakupionych certyfikatach kompensacyjnych. Ma to pomóc w walce z niedozwolonym tzw. greenwashingiem, polegającym na budowaniu niepopartego faktami, przyjaznego dla środowiska wizerunku produktów.

Prawo obejmuje również towary już wyprodukowane i znajdujące się na rynku. Dlatego, jeśli dotychczasowe etykiety nie spełniają nowych standardów, marki muszą działać szybko, aby uniknąć kar.

Czekolady popularnej marki zmieniają wygląd. Naklejki zamiast haseł

Jak podaje „Fakt”, w Niemczech klienci kupujący czekolady znanej marki Ritter Sport już mogą dostrzec zmiany. Dotychczasowe hasła o w pełni certyfikowanym i zrównoważonym pochodzeniu kakao ukryto pod tymczasowymi naklejkami przypominającymi metki z ceną, na których widnieje napis „100 g”, odnoszący się do gramatury produktu.

Firma zapewnia, że sam sposób pozyskiwania surowca się nie zmienił, bo certyfikowane kakao stosuje od 2018 r. – zniknęły jedynie same deklaracje marketingowe, które w świetle nowego prawa wymagałyby kosztownych modyfikacji pełnej dokumentacji etykiet.

Zastępcze etykiety z napisem „100 g” posłużyły jednocześnie jako okazja do wyraźnego przypomnienia wagi produktu, która ostatnio wzbudziła kontrowersje. Wobec firmy pojawiły się zarzuty dotyczące zjawiska shrinkflacji (zmniejszenia gramatury produktów przy zachowaniu dotychczasowej ceny) w przypadku jednej z linii produktów tej marki, które producent stanowczo odpierał.

Docelowo stare folie na opakowaniach zostaną zastąpione zupełnie nowymi projektami zgodnymi z unijnymi wymogami. Swoje strategie marketingowe musi dostosować do pełnej transparentności cała branża spożywcza w Europie.