Naukowcy z Wistar Institute opracowali nową metodę dostarczania leków na odchudzanie / zdjęcie ilustracyjne
– Naszym celem jest proste rozwiązanie: chcemy podać lek raz i sprawić, by działał przez naprawdę długi czas – powiedziała Ebony Gary, jedna z autorek nowej metody cytowana w komunikacie Wistar Institute.
Obecnie leki odchudzające i przeciwcukrzycowe naśladujące działanie naturalnie wytwarzanych hormonów inkretynowych, takich jak GLP-1 i GIP, szybko ulegają rozkładowi w organizmie. W związku z tym aktualnie stosowane terapie wymagają cotygodniowych zastrzyków lub codziennego przyjmowania tabletek. Stanowi to przeszkodę w dostępie pacjentów do leczenia i utrudnia długoterminowe przestrzeganie zaleceń, co często prowadzi do ponownego przybrania na wadze i problemów z poziomem glukozy we krwi po zaprzestaniu terapii.
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Naukowcy z Wistar Institute wykorzystali badania przeprowadzone w Laboratorium Weinera. Tamtejszy zespół badawczy opracował metodę, która zmienia ludzki organizm w „fabrykę” długotrwale produkującą przeciwciała. Pacjent otrzymuje zastrzyk z instrukcją genetyczną (DNA), która dzięki impulsowi elektrycznemu trafia bezpośrednio do wnętrza komórek. W badaniach klinicznych ta technika pozwoliła na ciągłe wytwarzanie przeciwciał przeciwko COVID-19 przez ponad 72 tygodnie.
Aby dostosować ten rodzaj platformy DNA do leczenia chorób metabolicznych, filadelfijscy badacze opracowali instrukcję DNA dla hormonów GLP-1 i GIP ze specjalnym elementem chroniącym je przed szybkim rozpadem.
W badaniach na myszach pojedyncza dawka tego preparatu obniżała masę ciała oraz poziom glukozy we krwi nawet przez 70 dni, czyli nawet 10 razy dłużej niż w przypadku obecnych terapii. W porównaniu z semaglotydem (składnikiem Ozempicu) nowa metoda zapewniła więc trwałe efekty, podczas gdy po leku tradycyjnym myszy natychmiast zaczęły ponownie przybierać na wadze.
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Następnie za pomocą sztucznej inteligencji i modelowania strukturalnego badacze stworzyli nową cząsteczkę o nazwie pSynCretin. Zespół zaprojektował ją poprzez zidentyfikowanie elementów strukturalnych wspólnych dla GLP-1, GIP oraz istniejących leków inkretynowych, a następnie połączenie tych elementów w jedno białko, które mogłoby jednocześnie wiązać się z receptorami GLP-1 i GIP (podobnie jak działa Mounjaro). Pojedyncza dawka tego preparatu również wywołała u myszy trwały spadek masy ciała.
– Zamiast dostarczać lek, który zostanie usunięty z organizmu, przekazujemy komórkom instrukcje, jak same mają go produkować, a one robią to nieprzerwanie – wyjaśniła zasadę działania platformy DNA Ebony Gary.
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Naukowcy prowadzą obecnie badania nad immunologicznymi skutkami terapii inkretynowej, w tym nad jej potencjalną rolą w modyfikowaniu wyników leczenia nowotworów.
Ebony Gary dostrzega również potencjał platformy dostarczania DNA wykraczający znacznie poza zakres chorób metabolicznych. Ten sam system dostarczania, który umożliwia długotrwałą produkcję inkretyn w organizmie, mógłby potencjalnie znaleźć zastosowanie w przypadku szerokiej gamy białek terapeutycznych niezbędnych w leczeniu chorób przewlekłych.
– Naprawdę niesamowitym aspektem tych badań jest to, że mając ten zestaw narzędzi, możemy myśleć o tworzeniu nowych, nieistniejących wcześniej białek i modyfikowaniu ich od podstaw tak, aby robiły dokładnie to, czego od nich oczekujemy. Możliwości są naprawdę ekscytujące – przyznała Ebony Gary.
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