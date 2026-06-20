Koncern Novo Nordisk potwierdził nieautoryzowany dostęp i skopiowanie części danych poza firmę. Zauważył jednocześnie, że incydent ma ograniczony zasięg – dotyczy wybranej grupy uczestników badań klinicznych. Wykradzione dane (m.in. wiek, płeć, biomarkery i stan zdrowia) były pseudonimizowane, czyli pozbawione bezpośrednich danych osobowych. Firma zapewnia, że jej podstawowa działalność operacyjna nie została zakłócona.

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Hakerzy z FulcrumSec wykradli dane od producenta Ozempicu

Hakerzy z FulcrumSec przedstawiają jednak inną, znacznie bardziej niepokojącą wersję wydarzeń. Twierdzą, że pozostawali w systemie informatycznym Novo Nordisk przez ponad dwa miesiące i przejęli ponad 700 tys. plików, w tym m.in. dane ok. 11,5 tys. uczestników badań klinicznych i 163 tys. rekordów pracowników. Ponadto, jak zaznaczają, uzyskali dostęp do wielu modeli AI wykorzystywanych wewnętrznie przez firmę, a także do informacji na temat ponad 41 tys. eksperymentalnych związków farmaceutycznych.

Największą wartość dla potencjalnych nabywców, jak zauważa ITHardware.pl, mogą mieć informacje dotyczące procesów produkcyjnych leków z grupy GLP-1. To one bowiem są fundamentem obecnego sukcesu Novo Nordisk. Hakerzy twierdzą, że dostęp do tych danych także udało im się uzyskać.

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Kradzież danych Novo Nordisk to poważne zagrożenie, ostrzegają eksperci

FulcrumSec twierdzi, że przez kilka tygodni prowadził negocjacje z przedstawicielami Novo Nordisk. Hakerzy w zamian za 25 mln dol. proponowali powstrzymanie publikacji części materiałów, na co koncern miał się nie zgodzić. W efekcie cyberprzestępcy ogłosili, że rozważają sprzedaż przejętych danych wybranym zainteresowanym podmiotom.

Dla sektora farmaceutycznego kradzież własności intelektualnej i wyników wieloletnich badań jest groźniejsza niż wyciek danych klientów, ponieważ generuje straty liczone w miliardach dolarów, zauważa ITHardware.pl. Jednocześnie przywołuje opinie ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, ostrzegających, że zanonimizowane dane medyczne pacjentów można połączyć z innymi wyciekami, by odkryć ich tożsamość, a precyzyjne informacje o zdrowiu mogą posłużyć do bardzo wiarygodnych ataków phishingowych.

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FulcrumSec: Co to za grupa?

FulcrumSec to grupa działająca od końca 2025 r. Specjalizuje się w kradzieży i handlu danymi, a nie w klasycznych atakach ransomware. Kilka miesięcy temu jej hakerzy przyznali się do zaatakowania systemów LexisNexis, dostawcy danych i analiz prawnych.