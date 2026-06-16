O tym, co kryje się za pojęciem „suwerenność” oraz o cyberzagrożeniach dla funkcjonowania państwa, gorąco dyskutowali paneliści podczas pierwszego dnia forum w Katowicach
Rosnąca liczba ataków, coraz bardziej zaawansowane metody działania cyberprzestępców oraz gwałtowna popularyzacja sztucznej inteligencji sprawiają, że cyberbezpieczeństwo staje się jednym z najważniejszych wyzwań biznesowych. O skali problemu dyskutowali uczestnicy panelu „Cyberportret polskiego biznesu 2026”, zorganizowanego podczas CYBERSEC Expo & Forum 2026 w Katowicach.
Punktem wyjścia do rozmowy był raport przygotowany przez ESET i DAGMA Bezpieczeństwo IT. Wynika z niego, że 85 proc. firm doświadczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem, a niemal połowa ekspertów obserwuje wzrost liczby ataków rok do roku. Jednocześnie aż 62 proc. pracowników korzysta już w codziennej pracy z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, podczas gdy tylko niewielka część organizacji posiada formalne zasady regulujące ich użycie.
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– Dziś nie mamy już problemu technologicznego. Technologie są dostępne. Problemem staje się to, czy ktoś potrafi z nich korzystać, czy rozumie zagrożenia i czy organizacja potrafi odpowiednio reagować – podkreślał Marcin Dudek, kierownik CERT Polska w NASK.
Jak wskazywał, większość organizacji posiada już narzędzia wykrywające zagrożenia. Problem pojawia się wtedy, gdy nikt nie analizuje generowanych przez nie alertów albo nie czuje się odpowiedzialny za podjęcie działań.
Z perspektywy CERT Polska najbardziej dotkliwe dla przedsiębiorstw pozostają trzy rodzaje zagrożeń. Pierwszym są oszustwa typu Business Email Compromise, polegające na przejmowaniu korespondencji biznesowej i nakłanianiu firm do wykonywania przelewów na fałszywe rachunki bankowe. Drugim – ataki ransomware, czyli szyfrowanie danych połączone z żądaniem okupu. Trzecią kategorię stanowią włamania skutkujące wyciekiem danych klientów.
– Obsługujemy kilka takich incydentów ransomware tygodniowo. To sytuacje, w których działalność organizacji zostaje sparaliżowana, a firmy muszą mierzyć się z groźbą publikacji danych – mówił Dudek.
Rosnącą skalę problemu potwierdzają również dane Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak wskazał prezes UODO Mirosław Wróblewski, liczba zgłoszeń dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych wzrosła z około 10 tys. do ponad 22 tys. rocznie.
– Widzimy bardzo wyraźny wzrost spraw związanych z zabezpieczeniami organizacyjnymi, technicznymi i przygotowaniem personelu. To tendencja obserwowana nie tylko w Polsce, lecz w całej Europie – podkreślał.
Jednocześnie zwracał uwagę, że wiele organizacji nadal próbuje ukrywać incydenty.
– Zamiatanie problemów pod dywan nie działa. Informacje i tak prędzej czy później wychodzą na jaw, a konsekwencje bywają wtedy znacznie poważniejsze – ostrzegał.
Jednym z najciekawszych wątków debaty była dyskusja o roli pracowników. Choć od lat powtarza się, że to człowiek jest najsłabszym elementem systemu cyberbezpieczeństwa, uczestnicy panelu próbowali odwrócić tę narrację.
– Człowiek nie jest najsłabszym ogniwem. Jest najmocniejszym. Komputer sam nie rozwiąże problemu. To człowiek może popełnić błąd, ale tylko człowiek potrafi go także naprawić – przekonywał Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
Eksperci wskazywali jednak, że pracownik musi otrzymać odpowiednie wsparcie. Z raportu wynika bowiem, że jedynie 48 proc. zatrudnionych deklaruje znajomość procedur postępowania w przypadku cyberzagrożenia, a 58 proc. nie uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa od co najmniej pięciu lat.
W ocenie uczestników debaty największym błędem przedsiębiorstw jest odkładanie działań związanych z cyberbezpieczeństwem na później. Jak zwracał uwagę prezes UODO Mirosław Wróblewski, organizacje często znajdują pieniądze na nowe projekty czy inwestycje technologiczne, ale szkolenia pracowników przesuwane są na dalszy plan. – Tymczasem właśnie brak wiedzy i przygotowania personelu staje się dziś jednym z głównych źródeł ryzyka – podkreślał prezes UODO.
Zdaniem Agnieszki Ulanowskiej, dyrektorki działu nadzoru wewnętrznego i bezpieczeństwa IT VeloFunds TFI i ISACA Warsaw Chapter, problemem jest przede wszystkim kultura organizacyjna oparta na strachu. – Jeżeli pracownik obawia się konsekwencji, nie będzie zgłaszał błędów ani podejrzanych sytuacji. Musi mieć pewność, że firma pomoże mu rozwiązać problem, a nie będzie szukała winnego. Tylko wtedy może on stać się rzeczywistą pierwszą linią obrony organizacji – podkreślała.
Również Andrzej Dulka przekonywał, że to właśnie człowiek pozostaje najważniejszym elementem systemu bezpieczeństwa. Jego zdaniem budowanie odporności firmy wymaga współpracy całego zespołu oraz stworzenia środowiska, w którym pracownicy nie boją się zgłaszać błędów i podejrzanych sytuacji.
Nowym źródłem zagrożeń staje się sztuczna inteligencja, a przede wszystkich chęć korzystania z niej w celu np. szybszego wykonania zadania, mimo że polityka firmy narzuca w tym zakresie pewne ograniczenia. Z raportu wynika, że ponad jedna trzecia użytkowników AI byłaby gotowa obejść firmowe ograniczenia, by nadal korzystać z ulubionych narzędzi.
Zdaniem Pawła Jurka, dyrektora rozwoju biznesu DAGMA Bezpieczeństwo IT, pokazuje to narastające napięcie pomiędzy potrzebą efektywności a wymogami bezpieczeństwa.
– Firmy inwestują w technologie, ale nadal zbyt mało w ludzi. Potrzebujemy szkoleń dla pracowników, zarządów i specjalistów IT. Cyberbezpieczeństwo nie jest już sprawą działu informatycznego. To element zarządzania całą organizacją – mówił.
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