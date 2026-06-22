Straty klientów banków mogą w tym roku przekroczyć miliard złotych
Sztuczna inteligencja nie tylko pomaga chronić użytkowników, ale coraz skuteczniej wspiera również cyberprzestępców. Jak wskazuje Magdalena Korona, ekspertka ds. cybebezpieczeństwa w mBanku, największym zagrożeniem dla klientów są dziś oszustwa inwestycyjne wykorzystujące deepfake. -W efekcie tych działań wartość pieniędzy traconych przez Polaków może w 2026 r. przekroczyć miliard złotych – ostrzega ekspertka.
Aktualizacja:
22.06.2026 10:40
Publikacja:
22.06.2026 10:12