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Jak ataki testują nasz system cyberobrony

Wszystkie cyberataki są po coś. Nie po to, żeby były tylko atakami. Można poprzez ataki skanować wszelkie podatności, które się pojawiają w systemach informatycznych i nie wykorzystywać ich od razu, tylko po jakimś czasie znaleźć dobry moment, żeby tę podatność wykorzystać. Jeżeli chodzi o cyberataki na polską infrastrukturę - jeśli były to próby, które testowały tylko odporność naszego systemu, to my pokazaliśmy, w jaki sposób się będziemy bronili. Nie wiemy jednak jeszcze, co w zanadrzu ma potencjalny atakujący. Być może chciał on zobaczyć naszą reakcję i będzie teraz wymyślał takie metody, żeby tę reakcję albo spowolnić, albo spowodować, że ona będzie nieskuteczna – mówi gen. Włodzimierz Nowak, ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

