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Cyberataki i wycieki danych. UODO: liczba zgłoszeń wzrosła do 22 tys.

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych trafia rekordowa liczba zgłoszeń naruszeń danych osobowych. W ubiegłym roku było ich już 22 tys., a trend pozostaje wzrostowy. Zdaniem prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosława Wróblewskiego przedsiębiorcy powinni dziś inwestować nie tylko w technologie, ale przede wszystkim w edukację pracowników. - Liczba zgłoszeń naruszeń danych osobowych do UODO rośnie z roku na rok o około 40 proc. Jeszcze dwa lata temu było ich niespełna 10 tys., podczas gdy w 2025 r. już 22 tys. – mówi prezes UODO. I dodaje, że wzrost wynika zarówno z większej liczby cyberzagrożeń, jak i rosnącej świadomości administratorów danych. - Największym błędem jest ukrywanie incydentów, brak zgłoszenia może skutkować surowszymi konsekwencjami niż sama współpraca z urzędem- podkreśla Wróblewski. W jego ocenie najsłabszym ogniwem nie jest sam pracownik, lecz niedostateczne inwestycje w szkolenia. Szczególnie niepokojące są dane pokazujące, że 60 proc. pracowników nie uczestniczyło w szkoleniach z cyberbezpieczeństwa w ciągu ostatnich pięciu lat, a większość nie potrafi rozpoznać zagrożeń związanych z technologią deepfake.

