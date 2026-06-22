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Cyberataki na szpitale rosną. „80 proc. incydentów wynika z błędów ludzi”

Liczba cyberataków wymierzonych w ochronę zdrowia zbliża się do 1,5 tys. i będzie nadal rosła wraz z rozwojem sztucznej inteligencji – ocenia Krzysztof Brud, prezes Soflab Technology. Jego zdaniem największym wyzwaniem nie jest dziś technologia, lecz świadomość i kompetencje pracowników oraz kadry zarządzającej. Ekspert apeluje o obowiązkowe szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla personelu i kadry zarządzającej.

