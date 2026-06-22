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Technologie są, kompetencji brak

Prawdziwy problem polega na tym, że błyskawiczny rozwój technologii cyfrowych spowodował, że pojawił się ogromny deficyt ludzi o odpowiednio wysokich kompetencjach. Którzy zapewniliby w pełni świadome korzystanie z technologii. Ale jest także potrzeba przygotowania odpowiednio licznej kadry edukującej, a nie tylko grupy ludzi edukowanych – mówi profesor Marek Niezgódka, dyrektor Centrum Technologii i Nauk Obliczeniowych na Politechnice Śląskiej.

