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PiS stawia na profesjonalizację szpitali. Poseł wskazuje receptę na cyberataki

Wzmocnienie wyspecjalizowanych zespołów reagowania na incydenty oraz podniesienie kompetencji kadry zarządzającej szpitalami – to kluczowe działania, które zdaniem Janusza Cieszyńskiego, posła PiS, wiceministra zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego mogą poprawić cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia. Były wiceminister zdrowia przekonuje, że wiele ataków było skutkiem podstawowych zaniedbań, a nie zaawansowanych działań hakerów. Krytycznie odnosi się także do sposobu wydatkowania części środków unijnych z KPO na cyfryzację i cyberbezpieczeństwo, wskazując, że nie doprowadzą one do oczekiwanej reformy systemu.

