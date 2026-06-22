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Firmy nie szkolą i nie mają jasnych procedur w zakresie cyberbezpieczeństwa

Polskie firmy nie nadążają za rewolucją sztucznej inteligencji. Jak wynika z raportu „Cyberportret polskiego biznesu 2026”35 proc. użytkowników AI próbowałoby omijać firmowe ograniczenia, tylko po to, żeby dalej móc korzystać z wybranych narzędzi. - Brak jasnych zasad korzystania ze sztucznej inteligencji to jedno z większych wyzwań dla firm – ostrzega Paweł Jurek, dyrektor rozwoju biznesu Dagma Bezpieczeństwo IT. Tymczasem pracownicy coraz częściej samodzielnie korzystają z publicznych narzędzi AI i wprowadzają do nich poufne dane firmowe. Zjawisko to eksperci określają jako „shadow AI”. - Wynika ono z faktu, że innowacyjność pracowników przy korzystaniu z narządzi sztucznej inteligencji wyprzedza procedury i polityki bezpieczeństwa wdrażane przez firmy- mówi Paweł Jurek. Ekspert zwraca uwagę, że problemem nie jest sam człowiek, lecz niedostosowana edukacja. Alarmujące jest również to, że jedynie 14 proc. pracowników wysoko ocenia swoje kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa.

