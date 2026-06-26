Badaniem kierował Toivo Aavik, profesor psychologii na Uniwersytecie w Tartu w Estonii. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie „Scientific Reports”.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Nauka Popularny suplement nie chroni mózgu przed chorobą Alzheimera. Nowe badania Wyniki nowego badania klinicznego wykazały, że suplementy z kwasami omega-3 nie mają wpływu na pamięć ani funkcje poznawcze u starszych osób zagroż...

Naukowcy sprawdzili, jakie czynniki wpływają na pożądanie seksualne

Naukowcy zbadali różnice w pożądaniu seksualnym w różnych grupach demograficznych oraz jego powiązania z cechami relacji romantycznej, w jakiej znajduje się dana osoba. W szczególności interesowało ich, w jaki sposób pożądanie seksualne zmienia się w zależności od wieku, płci, statusu związku, orientacji seksualnej, niedawnego porodu, liczby dzieci, satysfakcji ze związku, wykształcenia i zawodu.

– Wiele badań nad seksualnością nadal opiera się na stosunkowo niewielkich lub bardzo specyficznych próbach, a wiele ustaleń dotyczących pożądania seksualnego jest omawianych niemal jak ustalone fakty, mimo że dowody często są fragmentaryczne lub niespójne. Chcieliśmy zrobić krok w tył i zadać dość podstawowe pytanie: w jakim stopniu pożądanie seksualne można wyjaśnić prostymi zmiennymi demograficznymi i relacjami, gdy bada się je łącznie na bardzo dużej próbie populacji? – wyjaśnił Toivo Aavik w wywiadzie dla serwisu PsyPost.

Co wpływa na pożądanie seksualne? Obszerne badanie estońskich naukowców

Naukowcy wykorzystali dane z Estońskiego Biobanku. To duża krajowa baza danych badawczych, która gromadzi informacje genetyczne, zdrowotne oraz dotyczące stylu życia od ochotników, aby wspierać badania medyczne i analizy dotyczące zdrowia publicznego. Baza ta obejmuje ok. 20 proc. dorosłych mieszkańców Estonii lub osób, które w przeszłości tam mieszkały.

Zespół pod kierownictwem Toivo Aavik w swoim badaniu poddał analizie dane pochodzące od 67 334 osób, z których 70 proc. stanowiły kobiety. Dane obejmowały ocenę pożądania seksualnego opartą na dwóch stwierdzeniach: „Mam silne potrzeby seksualne” oraz „Nie myślę zbyt wiele o seksie”.

W ankiecie uwzględniono również wiek uczestników, płeć, poziom wykształcenia, stan cywilny, orientację seksualną, liczbę dzieci oraz informację o tym, czy w ciągu ostatniego roku urodziło im się dziecko. Uczestnicy odpowiedzieli także na pytanie dotyczące ich zawodu, wybierając spośród dziesięciu z góry zdefiniowanych kategorii.

Wyniki ankiety pokazały, że 74 proc. uczestników mieszkało z partnerem lub partnerką, 5 proc. doczekało się dziecka w ciągu ostatniego roku, a 95 proc. deklarowało orientację heteroseksualną.

Męskie pożądanie seksualne osiąga szczyt około 40. roku życia

Mężczyźni deklarowali znacznie silniejsze pożądanie seksualne niż kobiety niemal przez całe dorosłe życie.

– Najważniejszym wnioskiem jest prawdopodobnie to, że płeć i wiek mają ogromne znaczenie dla pożądania seksualnego na poziomie populacji, większe niż wiele osób mogłoby się spodziewać – powiedział Toivo Aavik.

Wyniki badania pokazały, że pożądanie seksualne u mężczyzn osiąga szczyt około 40. roku życia, podczas gdy u kobiet stopniowo maleje począwszy od wczesnej dorosłości.

– Jedną z rzeczy, która nas zaskoczyła, było to, że popęd seksualny u mężczyzn wydawał się osiągać szczyt pod koniec trzydziestki lub na początku czterdziestki, zamiast po prostu stopniowo słabnąć wraz z wiekiem. Ta tendencja nie pokrywa się dokładnie z krzywą zmian poziomu testosteronu, co sugeruje, że czynniki związane z relacjami lub społeczne mogą również odgrywać istotną rolę w utrzymaniu popędu – zauważył Aavik.

Pożądanie seksualne a rodzicielstwo i status związku

Badanie ujawniło złożone zależności między płcią a rodzicielstwem. Mężczyźni, którzy mieli więcej dzieci, częściej zgłaszali wyższe pożądanie seksualne. Natomiast kobiety z większą liczbą dzieci częściej deklarowały nieco niższe pożądanie seksualne.

Różnice między płciami zaobserwowano również w przypadku statusu związku. Różnica w pożądaniu seksualnym między płciami była większa wśród osób w związkach niż wśród singli. Osoby bardziej zadowolone ze swoich związków deklarowały wyższe pożądanie seksualne, ale zależność ta była znacznie silniejsza wśród kobiet.

„Wyniki te stanowią jak dotąd najbardziej kompleksowy opis tego, w jaki sposób podstawowe zmienne demograficzne i relacyjne wspólnie kształtują pożądanie seksualne wśród ogółu populacji, oferując solidne podstawy do rozwoju teorii i badań nad zdrowiem seksualnym w praktyce” – podsumowali swoje ustalenia autorzy badania.