366 zł i 3386 zł miesięcznie. Dodatek i świadczenie pielęgnacyjne w górę w 2026 roku

Jednym ze świadczeń, które przysługują emerytom i rencistom jest dodatek pielęgnacyjny. Przyznawany jest on w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji lub po ukończeniu 75. roku życia. Świadczenie to różni się od zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługują innym grupom osób. Oto szczegóły.

Publikacja: 13.03.2026 20:00

Dodatek i świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku

Anna Rogalska

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego po marcowej waloryzacji wzrosła. Od 2026 r. wyższe jest również świadczenie pielęgnacyjne. Natomiast kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie uległa zmianie.

Dodatek pielęgnacyjny w2026 roku. Wysokość i warunki 

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje każdemu emerytowi lub renciście, który spełni kryterium wieku. Wynosi ono 75 lat. Seniorzy mogą się o niego ubiegać wcześniej, wtedy jednak jego przyznanie zależne jest od ich stanu zdrowia. Osoby, które mają mniej niż 75 lat, mogą otrzymać dodatek, jeśli są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Seniorom, którzy spełniają kryterium wieku, świadczenie jest przyznawane z urzędu i wpływa wraz z emeryturą lub rentą. W przypadku pozostałych osób wymagane jest złożenie wniosku. ZUS przyzna dodatek, jeśli komisja lekarska stwierdzi w orzeczeniu całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o stanie zdrowia, wypełnione przez lekarza nie później niż na miesiąc przed złożeniem dokumentów. Druk OL-9 można znaleźć na stronie ZUS. Wniosek można złożyć w formie papierowej w dowolnej placówce ZUS lub drogą elektroniczną przez PUE ZUS.

Świadczenie to nie przysługuje osobom, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny po waloryzacji wzrósł i od 1 marca 2026 r. wynosi 366,68 zł. To wzrost o 5,3 proc. w stosunku do ubiegłego roku, kiedy wynosił on 348,22 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny w 2026. Jakie kryteria trzeba spełnić?

Innym świadczeniem jest zasiłek pielęgnacyjny. On także ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje jednak innym grupom osób.

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się rzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat

Zasiłku nie mogą otrzymać osoby, które są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego lub są umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 r. nie zmieniła się i podobnie, jak w poprzednich latach wynosi 215,84 zł.

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku we właściwym organie gminy. W zależności od miejsca zamieszkania będzie to urząd miasta, gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Wniosek można złożyć również przez internet.

Świadczenie pielęgnacyjne. Podwyżka od stycznia 2026 r.

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem przeznaczonym dla opiekunów osób niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Jest to świadczenie opiekuńcze wypłacane w ramach świadczeń rodzinnych.

Od 1 stycznia 2024 r. opiekunowie nie muszą rezygnować z pracy zarobkowej, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie na nowych zasadach przysługuje wyłącznie na osobę niepełnoletnią.

W zależności od miejsca zamieszkania wnioski można składać przeważnie w ośrodkach pomocy społecznej, a także urzędach miast i gmin. Można to zrobić tradycyjnie na formularzach papierowych lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie. W ubiegłym roku wynosiło 3287 zł.

