Nowe zasady wypłaty 800+ to skutek podpisanej we wrześniu 2025 r. przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na jej mocy 31 stycznia 2026 r. wypłata świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR zostanie wstrzymana. Aby mogli oni zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego 2026 r. będą musieli złożyć nowy wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026. Jak podkreśla w komunikacie ZUS, nowe zasady dotyczą wyłącznie tej grupy i obejmą około 150 tys. osób, które przebywają w Polsce w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

Osoby te będą miały obowiązek ponownie złożyć wniosek oraz spełnić warunek aktywności zawodowej. ZUS sprawdzi ten warunek na podstawie danych z systemów ubezpieczeniowych. W większości przypadków nie trzeba będzie dostarczać dodatkowych dokumentów.

Za aktywność zawodową uznaje się m.in.:

• pracę na umowę o pracę lub umowę zlecenia,

• prowadzenie działalności gospodarczej,