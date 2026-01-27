Aktualizacja: 27.01.2026 19:52 Publikacja: 27.01.2026 19:09
W 2024 r. rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus
Foto: Adobe Stock
Nowe zasady wypłaty 800+ to skutek podpisanej we wrześniu 2025 r. przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na jej mocy 31 stycznia 2026 r. wypłata świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR zostanie wstrzymana. Aby mogli oni zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego 2026 r. będą musieli złożyć nowy wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026. Jak podkreśla w komunikacie ZUS, nowe zasady dotyczą wyłącznie tej grupy i obejmą około 150 tys. osób, które przebywają w Polsce w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.
Osoby te będą miały obowiązek ponownie złożyć wniosek oraz spełnić warunek aktywności zawodowej. ZUS sprawdzi ten warunek na podstawie danych z systemów ubezpieczeniowych. W większości przypadków nie trzeba będzie dostarczać dodatkowych dokumentów.
Za aktywność zawodową uznaje się m.in.:
• pracę na umowę o pracę lub umowę zlecenia,
• prowadzenie działalności gospodarczej,
• pobieranie stypendium sportowego i doktoranckiego,
• pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub udział w szkoleniach ze stypendium.
Co ważne, w przypadku osób, które wykonują pewne rodzaje aktywności zawodowej (ich listę można znaleźć na stronie ZUS), wymagane będzie, aby podstawa ich wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosiła co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Natomiast dla innej grupy klientów próg ten będzie wymagany na poziomie 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z obowiązku spełnienia tego warunku zwolnieni będą m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.
Czytaj więcej
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt, który zakłada stopniowe wygaszanie przywilejów dla uch...
ZUS podkreśla, że świadczenie przysługiwać będzie tylko wtedy, gdy dziecko realizuje obowiązek przedszkolny lub szkolny w polskiej placówce edukacyjnej. Zarówno dziecko, jak i wnioskodawca muszą mieszkać w Polsce. W uzasadnionych przypadkach, np. odroczenia obowiązku szkolnego, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia. – ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia 800+, jeśli pojawią się wątpliwości co do tego, czy dana osoba mieszka w Polsce, co do aktywności zawodowej rodzica lub tego, czy dziecko realizuje obowiązek nauki. Będziemy regularnie, co miesiąc sprawdzać, czy te warunki są spełnione – podkreśla Ewa Krysiewicz, wicedyrektor Departamentu Świadczeń dla Rodzin z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Czy zmiany dotyczą również obywateli innych krajów? Jak czytamy w komunikacie, podobne zasady odnoszące się do aktywności zawodowej zostaną wprowadzone 1 czerwca 2026 r. także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. ZUS zaznacza, że zmiany te nie dotyczą obywateli Polski ani obywateli UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia.
Czytaj więcej
Sejm uchwalił w piątek ustawę ograniczającą wypłaty 800+ dla cudzoziemców, także Ukraińców. Wypła...
We wniosku składanym od 1 lutego 2026 r. trzeba będzie:
• podać obowiązkowy numer PESEL wnioskodawcy i dziecka,
• wskazać dane dotyczące przekroczenia granicy,
• potwierdzić legalność pobytu w Polsce,
• potwierdzić spełnienie warunku aktywności zawodowej,
• złożyć oświadczenie, że dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola.
Wniosek będzie zawierał także nowe pytania dotyczące niepełnosprawności dziecka.
Czytaj więcej
Bez napływu Ukraińców do pracy w Polsce, nasz PKB byłby niższy o około 7 proc. - podkreśla prof....
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych narzędzi do wystawiania i odbierania faktur w KSeF. Ministerstwo Fi...
Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych o pół roku dłużej niż wynosi standar...
Przez ostatnie 10 lat żaden prokurator w największym polskim mieście nie odpowiedział z własnej kieszeni za nies...
- Wprowadzamy zasady, które nie są dziś określone: ubiór, który szanuje normy społeczne i bezpieczeństwa - powie...
Waldemar Żurek zapowiedział wprowadzenie jednolitych zasad działania prokuratury wobec recydywistów drogowych. C...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas