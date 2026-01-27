Rzeczpospolita
Prawo
800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Co się zmieni od 1 lutego 2026 r.?

W lutym zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Publikacja: 27.01.2026 19:09

W 2024 r. rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Nowe zasady wypłaty 800+ to skutek podpisanej we wrześniu 2025 r. przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na jej mocy 31 stycznia 2026 r. wypłata świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR zostanie wstrzymana. Aby mogli oni zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego 2026 r. będą musieli złożyć nowy wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026. Jak podkreśla w komunikacie ZUS, nowe zasady dotyczą wyłącznie tej grupy i obejmą około 150 tys. osób, które przebywają w Polsce w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

Osoby te będą miały obowiązek ponownie złożyć wniosek oraz spełnić warunek aktywności zawodowej. ZUS sprawdzi ten warunek na podstawie danych z systemów ubezpieczeniowych. W większości przypadków nie trzeba będzie dostarczać dodatkowych dokumentów.

Za aktywność zawodową uznaje się m.in.:

• pracę na umowę o pracę lub umowę zlecenia,

• prowadzenie działalności gospodarczej,

• pobieranie stypendium sportowego i doktoranckiego,

• pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub udział w szkoleniach ze stypendium.

Co ważne, w przypadku osób, które wykonują pewne rodzaje aktywności zawodowej (ich listę można znaleźć na stronie ZUS), wymagane będzie, aby podstawa ich wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosiła co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Natomiast dla innej grupy klientów próg ten będzie wymagany na poziomie 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z obowiązku spełnienia tego warunku zwolnieni będą m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.

Wiec solidarności z Ukrainą w Gdańsku w drugą rocznicę pełnoskalowej rosyjskiej agresji
Cudzoziemcy
Rząd wygasza przywileje dla Ukraińców. Mają być traktowani jak inni cudzoziemcy

Kiedy ZUS wstrzyma wypłatę 800+

ZUS podkreśla, że świadczenie przysługiwać będzie tylko wtedy, gdy dziecko realizuje obowiązek przedszkolny lub szkolny w polskiej placówce edukacyjnej. Zarówno dziecko, jak i wnioskodawca muszą mieszkać w Polsce. W uzasadnionych przypadkach, np. odroczenia obowiązku szkolnego, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia. – ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia 800+, jeśli pojawią się wątpliwości co do tego, czy dana osoba mieszka w Polsce, co do aktywności zawodowej rodzica lub tego, czy dziecko realizuje obowiązek nauki. Będziemy regularnie, co miesiąc sprawdzać, czy te warunki są spełnione – podkreśla Ewa Krysiewicz, wicedyrektor Departamentu Świadczeń dla Rodzin z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy zmiany dotyczą również obywateli innych krajów? Jak czytamy w komunikacie, podobne zasady odnoszące się do aktywności zawodowej zostaną wprowadzone 1 czerwca 2026 r. także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. ZUS zaznacza, że zmiany te nie dotyczą obywateli Polski ani obywateli UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia.

Sejm
Praca, Emerytury i renty
Sejm uchwalił 800+ tylko dla niektórych cudzoziemców

Co trzeba zrobić, aby dalej otrzymywać 800+

We wniosku składanym od 1 lutego 2026 r. trzeba będzie:

• podać obowiązkowy numer PESEL wnioskodawcy i dziecka,

• wskazać dane dotyczące przekroczenia granicy,

• potwierdzić legalność pobytu w Polsce,

• potwierdzić spełnienie warunku aktywności zawodowej,

• złożyć oświadczenie, że dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola.

Wniosek będzie zawierał także nowe pytania dotyczące niepełnosprawności dziecka.

prof. Leszek Balcerowicz
Polityka
Prof. Leszek Balcerowicz: Zamiast happy endu będzie zderzenie ze ścianą

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą 800+
