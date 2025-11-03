Aktualizacja: 03.11.2025 17:43 Publikacja: 03.11.2025 12:17
Jak wyjaśniono w poniedziałkowym komunikacie, Polkomtel początkowo w ofertach telefonii na kartę pobierał opłatę za brak aktywności na koncie w wysokości 3 zł, a następnie zastąpił ją opłatą za utrzymanie numeru w sieci – w kwocie 5 zł. Aby uniknąć tej opłaty klienci musieli np. wykonać tyle połączeń głosowych, wysłać tyle SMS-ów/MMS-ów, skorzystać z takiego wolumenu transmisji danych, żeby ich łączna aktywność wyniosła 5 zł.
Tymczasem jak wskazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, utrzymanie numeru jest obowiązkiem przedsiębiorcy wynikającym z zawartej umowy. – Częstotliwość korzystania z telefonii w ofertach na kartę nie może wynikać z nacisku ze strony przedsiębiorcy. System przedpłacony zakłada elastyczność konsumentów w kwestii czasu, kwoty zasilenia i dysponowania środkami. Klienci Polkomtel, chcąc zapobiec pobraniu środków znajdujących się na koncie, mogą podejmować aktywności, których nie podjęliby, gdyby nie zastosowane postanowienia umowne – wskazuje Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.
Z analizy urzędników wynika, iż klientom, którzy do 6 lutego 2023 r. zawarli z Polkomtel umowy w modelu przedpłaconym, spółka nie doręczyła treści proponowanych zmian obejmujących wprowadzenie opłaty za utrzymanie numeru w sieci, nie posiadała też podstawy ustawowej ani odpowiedniej przesłanki umownej, która umożliwiłaby jednostronną modyfikację cenników czy regulaminów. Mimo to pobierała od nich tę opłatę. Podobnie jak od klientów, którzy od 7 lutego 2023 r. do 8 listopada 2024 r. zawarli umowy w modelu przedpłaconym w ramach taryfy „Plus Elastyczna na Kartę”, choć w cenniku nie znajdowała się odpowiednia podstawa umowna – brakowało wskazania opłaty za utrzymanie numeru, tak aby konsumenci wiedzieli na jakie warunki się decydują.
Co więcej, jak podano w komunikacie, Polkomtel jednostronnie zmienił warunki trwających umów, podwyższając opłatę za minutę połączenia oraz krajową wysyłkę SMS i MMS w większości taryf na kartę. Zmiany objęły również środki wcześniej zgromadzone na kontach klientów.
Prezes UOKiK zakwestionował również sposób informowania o opłacie za utrzymanie numeru na opakowaniach starterów w taryfach „Plus Elastyczna na Kartę”, „Prosto na Kartę” oraz „Giga Plus”. Jak zauważono w komunikacie, konsumenci mogą nie wiedzieć, że taka opłata ich obowiązuje, ponieważ nie jest uwzględniona w warunkach przedstawionych na opakowaniu startera, które konsument widzi przed podjęciem decyzji o jego zakupie. „Na zewnętrznej części starterów spółka nie podaje informacji o tej opłacie. Przed zakupem konsument otrzymuje jedynie informację, że podsumowanie warunków umowy znajduje się na wewnętrznej stronie startera. Zatem żeby poznać wysokość i częstotliwość pobierania opłaty za utrzymanie numeru, konsument musi najpierw starter kupić i go rozpakować” – podkreślono.
Operatorowi grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu.
