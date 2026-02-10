Rzeczpospolita
Zasadnicza służba wojskowa. Czy Polacy chcą jej powrotu?

Nieco ponad połowa badanych w najnowszym sondażu Opinia24 na zlecenie RMF FM opowiada się za przywróceniem obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej. Przeciwna jest tylko jedna grupa badanych.

Publikacja: 10.02.2026 09:39

Przysięga wojskowa w koszarach 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, zdjęcie archiwalne z

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Bartosz Lewicki

Za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej opowiada się 52 proc. badanych, spośród których 21 proc. to poparcie „zdecydowane”, opcję „raczej” wybrało 31 proc. uczestników sondażu. 

Kto jest za przywróceniem zasadniczej służby wojskowej?

Największymi zwolennikami przywrócenia zasadniczej służby wojskowej są mężczyźni (57 proc.), osoby w wieku 50-59 lat (61 proc.) oraz osoby z wykształceniem zawodowym (59 proc.). Największe poparcie dla tego rozwiązania deklarują także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (73 proc.) oraz osoby głosujące na Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich (62 proc. w pierwszej turze, 60 proc. w drugiej).

Kto nie chciałby przywrócenia zasadniczej służby wojskowej?

Przeciw przywróceniu zasadniczej służby wojskowej opowiedziało się łącznie 30 proc. badanych (13 proc. – „zdecydowanie”, 17 proc. – wybrało opcję „raczej”). 

Największy sprzeciw wobec przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wyrażają osoby w wieku 25-29 lat (43 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (39 proc.) oraz wyborcy Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich (35 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2-4 lutego 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1 001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i starszych. Zastosowano metodę mixed-mode (CATI + CAWI), a wyniki prezentowane są w zaokrąglonych wartościach procentowych.

Zasadnicza służba wojskowa w Polsce

Zasadnicza służba wojskowa do 2010 r. była obowiązkową formą służby wojskowej w Polsce, a jej głównym celem było przeszkolenie rezerw osobowych na wypadek konfliktu zbrojnego. Szkolenia obejmowały m.in. naukę obsługi broni oraz wykorzystania sprzętu wojskowego. System ten został zawieszony 1 stycznia 2010 r. w związku z procesem profesjonalizacji armii.

Ostatni pobór do wojska odbył się w 2008 r., a ostatnie wcielenie miało miejsce w grudniu. W styczniu 2009 r. Sejm znowelizował ustawę, formalnie zawieszając pobór. Ostatnich poborowych zwolniono ze służby w sierpniu 2009 r. i od tego czasu w Polsce nie przeprowadzano już obowiązkowych poborów do zasadniczej służby wojskowej.

W 2024 r. wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przypominał w rozmowie z TVN24, że zasadnicza służba wojskowa jest w Polsce zawieszona, nie jest zlikwidowana. – W każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba, można ją odwiesić – zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Powiedział także, że nie ma żadnego planu jej odwieszenia, bo jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która się cieszy ogromnym powodzeniem.

Żołnierze i rezerwiści na świecie

Foto: Infografika PAP

