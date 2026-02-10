Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2-4 lutego 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1 001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i starszych. Zastosowano metodę mixed-mode (CATI + CAWI), a wyniki prezentowane są w zaokrąglonych wartościach procentowych.

Zasadnicza służba wojskowa w Polsce

Zasadnicza służba wojskowa do 2010 r. była obowiązkową formą służby wojskowej w Polsce, a jej głównym celem było przeszkolenie rezerw osobowych na wypadek konfliktu zbrojnego. Szkolenia obejmowały m.in. naukę obsługi broni oraz wykorzystania sprzętu wojskowego. System ten został zawieszony 1 stycznia 2010 r. w związku z procesem profesjonalizacji armii.

Ostatni pobór do wojska odbył się w 2008 r., a ostatnie wcielenie miało miejsce w grudniu. W styczniu 2009 r. Sejm znowelizował ustawę, formalnie zawieszając pobór. Ostatnich poborowych zwolniono ze służby w sierpniu 2009 r. i od tego czasu w Polsce nie przeprowadzano już obowiązkowych poborów do zasadniczej służby wojskowej.

W 2024 r. wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przypominał w rozmowie z TVN24, że zasadnicza służba wojskowa jest w Polsce zawieszona, nie jest zlikwidowana. – W każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba, można ją odwiesić – zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Powiedział także, że nie ma żadnego planu jej odwieszenia, bo jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która się cieszy ogromnym powodzeniem.

