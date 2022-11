"Sytuacja Absentee Ballot w Detroit jest NAPRAWDĘ ZŁA. Ludzie pojawiają się, aby zagłosować tylko po to, aby powiedziano im, 'przepraszam, już głosowaliście'. Dzieje się to w dużych liczbach, także w innych miejscach. Protestujcie, protestujcie, protestujcie" - napisał na swojej platformie mediów społecznościowych.

Trump odnosi się do incydentu, w którym niektórym wyborcom z Detroit, którzy poszli oddać głos osobiście, powiedziano, że już głosowali zaocznie. To, co pominął w swoim poście, to fakt, że nikomu nie powiedziano, że nie może głosować, a ich karty wyborcze nadal były liczone.

Trump stwierdził również, że usterki maszyn do głosowania w hrabstwie Maricopa "bardzo szkodzą" Republikanom, takim jak kandydatka na gubernatora Kari Lake i kandydat do Senatu Blake Masters.

W nagraniu wideo do wyborców z Arizony zamieszczonym na portalu Truth Social, Trump powiedział: "Do wspaniałych mieszkańców Arizony, w szczególności hrabstwa Maricopa: nie opuszczajcie swojej linii. Zostańcie tam, gdzie jesteście".

"Mówią, że maszyny nie działają, mówią, że zabrakło im papieru w różnych miejscach w różnych stanach - dzieje się wiele złych rzeczy..." - pisał.

"Zostańcie w kolejce. Nie wychodźcie. Chcą was opóźnić w głosowaniu, a wy nie możecie pozwolić im na opóźnienie w głosowaniu..., już wiele osób wyszło i to jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe co się dzieje. Hrabstwo Maricopa, nie wyjeżdżajcie - zostańcie tam" - dodał.

W trzecim wpisie Trump stwierdził, że dochodzi do powtórki wydarzeń z 2020 roku.