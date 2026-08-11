Zakaz sprzedaży alkoholu na na stacjach benzynowych był jednym z głównych elementów dwóch poselskich projektów nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości zgłoszonych przez przez Lewicę oraz Polskę 2050. Ostatecznie wypracowany na ich podstawie projekt, który trafił do drugiego czytania w Sejmie, nie zawiera w tym względzie żadnych ograniczeń.

Jak tłumaczy „Rzeczpospolitej” posłanka Wioleta Tomczak z klubu parlamentarnego Polska 2050, powodem był brak akceptacji ze strony zarówno rządu, jak i przedstawicieli Kancelarii Prezydenta. – Wprowadzenie takiego zakazu jest niezwykle istotne z punktu widzenia osób będących w kryzysie alkoholizmu. Z badań wynika, że aż 70 proc. kierujących, którzy są uzależnieni od alkoholu, przyznało, że kupowało alkohol na stacjach paliw, a aż 50 proc. przyznało, że spożyło go od razu przed jazdą – mówi Wioleta Tomczak.

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Alkohol na stacjach benzynowych. Co proponują posłowie w najnowszej wersji projektu? 

Chodzi o badania przeprowadzone przez Fundację „Trzeźwość” w Gdyni oraz Fundację dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” w Gdańsku przeprowadzone od 8 lipca do 31 sierpnia 2024 r., w których wzięło udział 417 osób, w tym 320 kierowców z problemami alkoholowymi z 12 województw.

Jednak zaważyły argumenty przedsiębiorców wskazujące na to, że takie wyłączenie byłoby „dyskryminujące branżę paliwową w porównaniu do innych kanałów dystrybucji alkoholu w Polsce””. Takie stanowisko przedstawiła choćby Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

„Wszystkie formy ograniczenia sprzedaży alkoholu skierowane wyłącznie do stacji paliw, w znikomym stopniu przełożą się na ograniczenie fizycznej dostępności alkoholu. Stacji paliw, na których funkcjonują sklepy prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, jest w Polsce ok. 5,5 tys. Tymczasem wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych, według danych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) jest ok. 119 tys.” – czytamy w opinii Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Z kolei Stowarzyszenie Polska Grupa Paliwowa zwraca uwagę, że „stacje paliw odpowiadają jedynie za ok. 2 proc. rynku sprzedaży alkoholu w Polsce”.

PGP argumentowała też, że ceny alkoholu na na stacjach paliw są wyższe niż w sklepach spożywczych czy dyskontach, więc wprowadzenie zakazu mogłoby prowadzić do zwiększenia udziału tańszych kanałów dystrybucji alkoholu, „oferujących szerszą dostępność produktu oraz bardziej agresywne mechanizmy promocyjne”.

Alkohol na stacjach tylko w dzień

Posłom nie udało się całkowicie wyrugować alkoholu ze stacji paliw, za to akceptację zarówno strony rządowej, jak i przedstawicieli prezydenta zyskała propozycja wprowadzenia ogólnopolskiej nocnej prohibicji, która ma obowiązywać w całym kraju w godz. od 22 do 6 rano. Wbrew informacjom, które pojawiły się w niektórych mediach, nocny ustawowy zakaz sprzedaży alkoholu będzie obejmował również stacje benzynowe, analogicznie jak to ma miejsce przy nocnej prohibicji ustanawianej na podstawie prawa miejscowego uchwałami rad gmin.

– Propozycja ograniczenia sprzedaży alkoholu na stacjach paliw wydaje się krokiem w dobrą stronę. Każde działanie zmniejszające dostępność alkoholu może realnie przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Potwierdzają to zarówno rekomendacje WHO, jak i doświadczenia wielu krajów europejskich. I nie chodzi tu o dyskryminację branży, lecz o konsekwentne oddzielenie sfery prowadzenia pojazdów od alkoholu. Bo sam fakt, że można go kupić na stacji, wysyła społecznie zły sygnał i zwiększa ryzyko nieodpowiedzialnych decyzji za kierownicą – mówi Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego.

– Co więcej, poszczególne samorządy będą mogły wydłużać czas nocnej prohibicji, tak by zakaz obowiązywał od godz. 21 do 9 rano – dodaje posłanka Wioleta Tomczak która żałuje również, że w odniesieniu do stacji benzynowych nie udało się wprowadzić tzw. zakazu sprzedaży witrynowej, dzięki któremu sprzedawany na stacjach alkohol nie byłby eksponowany.

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– To ma ogromne znaczenie w przypadku osób zmagających się z chorobą alkoholową. O ile wykonując codzienne zakupy, mogą je sobie tak zaplanować, by korzystać np. z targów, bazarów czy sklepów nie posiadających koncesji, to w przypadku kupna paliwa prawie niemożliwe jest dokonanie zakupu bez narażenia się na widok wyeksponowanego alkoholu. Ciągle bowiem bardzo mało jest stacji oferujących możliwość płatności za transakcje bezpośrednio przy dystrybutorze – zauważa posłanka, która zawodowo jest specjalistką w zakresie zdrowia publicznego. – Miałam nawet zgłosić taką poprawkę, ale ostatecznie ją wycofałam, ponieważ oznaczałoby to konieczność ponownej notyfikacji projektu w Komisji Europejskiej, która odwlekłaby uchwalenie ustawy o kolejne miesiące – wyjaśnia posłanka.

Zwłaszcza że projekt oprócz nocnej prohibicji wprowadza bardzo wiele istotnych zmian, od zakazu sprzedaży alkoholu w innej postaci niż w płynie, po wprowadzenie obowiązkowych oznaczeń na opakowaniach informujących o zakazie sprzedaży nieletnim, prowadzeniu po spożyciu i o szkodliwości dla kobiet w ciąży. Teraz są one stosowane dobrowolnie na zasadzie samoregulacji. Projekt jest przed drugim czytaniem. Jeśli ustawa zostanie uchwalona, wejdzie w życie od 1 stycznia 2027 r.

Etap legislacyjny: projekt skierowany do II czytania