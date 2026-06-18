Na terenie Warszawy nocna prohibicja została wprowadzona 1 czerwca
Od listopada 2025 r. do maja 2026 r. liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej w Śródmieściu i na Pradze‑Północ spadła o ponad 6 proc., choć w innych dzielnicach wzrosła o ponad 12 proc. – poinformował przed kilkoma dniami warszawski ratusz. Dodał, że w tych dwóch dzielnicach w większym stopniu niż w pozostałych zmniejszyła się także liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.
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Urząd opublikował te dane, bo 1 czerwca weszła w życie nocna prohibicja na terenie całego miasta, czyli zakaz sprzedaży alkoholu od godz. 22 do 6 rano, nieobowiązujący tylko w restauracjach oraz na Lotnisku im. Fryderyka Chopina. Wcześniej pilotażowo nocna prohibicja obowiązywała tylko w Śródmieściu i na Pradze‑Północ, zaś wprowadzenia takiego ograniczenia na terenie całego kraju chcieliby Polacy. Taki wniosek płynie z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Zaś spełnić ich życzenie może Sejm, w lipcu bądź we wrześniu, głosując nad antyalkoholowymi propozycjami Lewicy i Polski 2050.
W dniach od 12 do 13 czerwca pracownia IBRiS zapytała 1068 ankietowanych: „Czy powinien zostać wprowadzony ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych?”. Najwięcej osób odpowiedziało, że nie – 42,9 proc. Jednak ta odpowiedź uzyskała najwięcej wskazań tylko dlatego, że zwolennicy prohibicji mieli do wyboru kilka opcji.
32,6 proc. wskazało, że zakaz powinien obowiązywać od godz. 22 do 6 rano, 16,9 proc. – od godz. 23 do 7, a 5,5 proc. – w innych godzinach niż wcześniej wymienione. Oznacza to, że aż 54,9 proc. ankietowanych opowiada się za nocną prohibicją na terenie całego kraju. To o 12 pkt. proc. więcej niż odsetek przeciwników tego rozwiązania.
– Wyniki sondażu to kolejny dowód na ewolucję w podejściu Polaków do różnych ograniczeń związanych z alkoholem. Jeśli nawet Polacy piją alkohol, to chcą robić to w sposób odpowiedzialny, tak, żeby koszty nadużywania alkoholu nie spadały na całe społeczeństwo – komentuje Jan Śpiewak, publicysta i działacz społeczny, zasłużony dla wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Warszawy. I dodaje, że jeszcze kilka lat temu takie wyniki byłyby trudne do wyobrażenia.
Przypomina, że regulacje dotyczące nocnej prohibicji są stosunkowo młode, bo uchwalanie takich uchwał rad gmin umożliwiła dopiero nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 2018 r.. Jednymi z pierwszych gmin, które się na to zdecydowały, były Piotrków Trybunalski i Wołczyn w województwie opolskim, a ich uchwały wzbudziły niemałą sensację i zainteresowanie mediów.
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Opinie były początkowo zróżnicowane. – Spożywanie alkoholu zawsze wywołuje agresję, niepożądane zachowania, zaczepianie ludzi na spacerach, dewastację mienia komunalnego – tłumaczył przewodniczący rady miejskiej w Wołczynie Waldemar Antkowiak. Jednak zdaniem „Newsweeka” wprowadzenie prohibicji w tym mieście nie spowodowało zmniejszenia spożycia alkoholu, a wręcz przeciwnie. „Uliczne awantury jak były, tak są. Z nowości: w Wołczynie pojawiła się melina. W asortymencie: piwa jasne i ciemne, wódki, ajerkoniaki, wina bełty i… denaturat” – krytykował w 2018 r. tygodnik.
Mimo to coraz więcej samorządów zaczęło dostrzegać, że pozytywy prohibicji przeważają nad negatywami. I zaczęły się decydować na to coraz większe miasta, w których nie chodziło już o dwa sklepy i jedną stację benzynową, jak w Wołczynie, lecz o handel o dużo większej skali.
Najbardziej znanym przykładem jest Kraków, który już w 2023 r. wprowadził nocną prohibicję na terenie całego miasta – od północy do godz. 5.30 rano. Później tropem grodu Kraka poszły m.in. Bydgoszcz, Biała Podlaska, Szczecin i Gdańsk. Generalnie nocną prohibicję na całym swoim obszarze lub tylko jego części wprowadziło już obecnie niemal dwieście gmin, z czego wiele twierdzi, że przyniosło to pozytywne skutki. Np. z danych przesłanych w ubiegłym roku w odpowiedzi na interpelację poselską przez Ministerstwo Zdrowia i resort spraw wewnętrznych wynika, że w Krakowie co prawda nie zmniejszyła się liczba pacjentów przyjmowanych na SOR, ale za to zmalała liczba interwencji policji związanych z nadużywaniem alkoholu.
Mimo tych pozytywnych przykładów pomysł wprowadzenia nocnej prohibicji w największym polskim mieście, czyli Warszawie, spowodował polityczną burzę. Zaczęło się jeszcze w 2024 r., gdy projekt uchwały podpisany przez kilkuset mieszkańców złożył do Rady Warszawy wspominany Jan Śpiewak, a kilka miesięcy później nocna prohibicja stała się jednym z tematów kampanii samorządowej. Mocno opowiadała się za nią m.in. kandydatka Lewicy Magdalena Biejat, a po wygranych przez siebie wyborach prezydent miasta Rafał Trzaskowski zapowiedział przeprowadzenie konsultacji społecznych.
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W ich trakcie za nocną prohibicją opowiadało się ponad 80 proc. warszawiaków, a w reakcji Trzaskowski złożył projekt uchwały przewidujący zakaz sprzedaży w godzinach nocnych. Jednak w 2025 r. nieoczekiwanie go wycofał, wywołując skandal o zasięgu wykraczającym poza Warszawę. Pojawiły się komentarze, że Trzaskowski, który dopiero co przegrał wybory prezydenckie z Karolem Nawrockim, tym razem „klęka” przed wpływową postacią w stołecznej KO, Marcinem Kierwińskim, przeciwnikiem nocnej prohibicji.
By zakończyć polityczną burzę, Rada Warszawy ostatecznie wprowadziła pilotażowo prohibicję w dwóch dzielnicach, a następnie na terenie całego miasta. – Zamieszanie w Warszawie dało temu tematowi galaktycznego kopa. Nagle okazało się, że nocnego dostępu do alkoholu nie może już bronić Konfederacja czy PiS, bo oznaczałoby to ustawienie się w jednym szeregu z Marcinem Kierwińskim czy lawirującym w tej sprawie Rafałem Trzaskowskim – mówi Jan Śpiewak.
Jego zdaniem polityczny skandal z Warszawy mógł mieć wpływ na skrystalizowanie się postaw Polaków wobec nocnej prohibicji, widoczny w sondażu IBRiS. A ten ostatni, choć generalnie pokazuje poparcie dla nocnego zakazu, pełen jest kontrastów.
Wynika z niego wyraźna dysproporcja w podziale na płcie, bo zakazu nocnej sprzedaży nie chce 25 proc. kobiet i aż 62 proc. mężczyzn. Przeciw prohibicji wypowiada się jedynie 26 proc. mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców), co odpowiadałoby intuicyjnemu przekonaniu, że burdy po spożyciu alkoholu właśnie w nich są największym problemem. W małych miastach ten odsetek wynosi aż 47 proc. Jak wynika z badania IBRiS, tylko 36 proc. zwolenników obozu rządzącego sprzeciwia się nocnej prohibicji. W przypadku zwolenników opozycji odsetek ten jest dużo wyższy, bo wynosi 47 proc. Co zaskakujące, najmniej zwolenników prohibicji jest w najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat), co przeczyłoby często pojawiającym się w mediach informacjom, że młodzi ludzie stronią od alkoholu.
– Wyniki pokazują silny mandat społeczny dla polityków pracujących nad zmianami w prawie – mówi Jan Śpiewak, nawiązując do dwóch projektów nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości, które wpłynęły do laski marszałkowskiej w Sejmie w ubiegłym roku, podczas zamieszania wokół decyzji warszawskiej rady miasta.
Jeden z nich wniosła Lewica i przewiduje m.in. zakaz sprzedaży alkoholu od godz. 22 do 6 w całym kraju, wyeliminowanie napojów wyskokowych ze stacji paliw oraz zakaz reklamy i promocji cenowych alkoholu. Propozycja Polski 2050 jest nieco bardziej liberalna. Też zawiera całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu, jednak zamiast odgórnego zakazu nocnej sprzedaży – możliwość wydłużenia przez samorządy godzin nocnej prohibicji.
Obecnie prace nad projektami toczą się w specjalnie powołanej podkomisji nadzwyczajnej. – Wyodrębniliśmy z projektów poszczególne obszary, takie jak np. ograniczenie nocnej sprzedaży, zakaz reklamy czy zakaz sprzedaży na stacjach benzynowych. Stopniowo przedyskutowaliśmy je z udziałem strony społecznej. Na początku lipca ruszamy z procedowaniem poszczególnych artykułów, a we wrześniu ustawa powinna trafić na salę obrad plenarnych – mówi posłanka Lewicy Joanna Wicha, przedstawicielka wnioskodawców projektu swojego klubu. Choć od przewodniczącego podkomisji Grzegorza Napieralskiego z KO słyszymy, że do głosowania może dojść jeszcze przed sejmowymi wakacjami, czyli w lipcu.
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Jakie są szanse na przyjęcie tych rozwiązań? Jak pisaliśmy w ubiegłym roku, na drodze do ich uchwalenia może stanąć Ministerstwo Finansów, obawiające się spadku wpływów z akcyzy na alkohol. Jednak zdaniem Joanny Wichy przyjęcie poszczególnych rozwiązań, w tym wprowadzenie nocnej prohibicji na terenie całego kraju, jest prawdopodobne. – Konfederacja zapewne będzie przeciw, PiS się podzieli, a wszystko będzie zależeć od prezydenta Karola Nawrockiego. Jest duże zapotrzebowanie społeczne na taką zmianę. Ludzie chcą czuć się bezpiecznie. Chcą mieć spokojne szpitalne oddziały ratunkowe i bezpieczne ulice dla swoich dzieci – przekonuje Wicha.
Podobnie słyszymy od innych członków podkomisji nadzwyczajnej, zajmującej się projektami antyalkoholowymi. Jeden z nich mówi, że ogólnopolskiej nocnej prohibicji chciałoby wielu samorządowców. – Nie musieliby sami podejmować uchwał w sprawie nocnych zakazów, walczyć z lokalnymi lobby sklepów monopolowych. To byłoby im na rękę – mówi jeden z członków podkomisji i dodaje, że nocna prohibicja na terenie całego kraju paradoksalnie jest jednym z najmniej kontrowersyjnych postulatów w projektach.
– Musimy coś zrobić z dostępem do alkoholu w Polsce – mówi z kolei Grzegorz Napieralski. – Alkoholizm niszczy nie tylko uzależnionego, ale też jego rodzinę i całą tkankę społeczną. I, jak wynika z moich rozmów z kolegami z komisji, zrozumienie tego problemu jest ponadpolityczne – zaznacza.
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