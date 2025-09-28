Wcześniej, w przeprowadzonych przez miasto konsultacjach społecznych, ponad 80 proc. warszawiaków opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczenia. Mimo to prezydent Warszawy w dniu obrad rady wycofał swoją propozycję. Gdy sprawa zaczęła być opisywana jako polityczny skandal i dowód na słabość Trzaskowskiego, radni przyjęli zaproponowane przez klub KO uchwały, m.in. w sprawie pilotażowego wprowadzenia ograniczenia w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Później prezydent poinformował, że zakaz będzie jednak obowiązywać w całym mieście od 1 czerwca 2026 r..

W trakcie tego zamieszania swoje propozycje złożyły Lewica i Polska 2050. – Sesja rady miasta była katalizatorem do złożenia projektu przez Lewicę – przyznaje Wojciech Konieczny, senator, do niedawna wiceminister zdrowia. Jak dodaje, „przeciwnicy aktywnej polityki antyalkoholowej przeholowali w Warszawie”. – Uznaliśmy, że decyzja rady w gruncie rzeczy odwraca dotychczasową politykę antyalkoholową, dlatego trzeba było na nią zareagować – mówi Konieczny.

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, dla nowych zakazów nie ma jednak poparcia w rządzie, a słowo klucz do rozumienia tych wątpliwości brzmi: „akcyza”.

Ministerstwo Finansów uważa, że wysokie wpływy z akcyzy z alkoholu są niezbędne do spięcia budżetu państwa w trudnej sytuacji finansowej

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, pytana przez dziennikarzy o projekt Lewicy, poprosiła o czas na jego przeanalizowanie. Z naszych informacji wynika jednak, że rząd obawia się spadku wpływów z podatku akcyzowego na napoje alkoholowe. W 2024 r. wyniosły około 14,6 mld zł. Jak przekazało nam Ministerstwo Finansów, w pierwszym półroczu obecnego roku było to już 6,5 mld zł, w tym 4,5 mld zł z akcyzy na wyroby spirytusowe, 1,8 mld zł – na piwo, 195 mln zł – wino.