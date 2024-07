Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w raporcie z 2022 r. zwróciła uwagę, że 1,5 mln dzieci w Polsce wychowuje się w rodzinach alkoholików. To 21,5 proc. dzieci w Polsce i 4 proc. populacji Polski. Blisko 500 tys. spośród tych dzieci znajduje się w dramatycznej sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu. Stanowią one 7,2 proc. dzieci w Polsce.

W otoczeniu alkoholików żyje około 1,5 mln osób dorosłych (współmałżonkowie, rodzice) - to 4 proc. populacji Polski. Około 2 mln osób (dorośli i dzieci) to ofiary przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym (dwie trzecie osób dorosłych i dwie trzecie dzieci z tego rodzaju rodzin). 5,2 proc. społeczeństwa polskiego jest ofiarami przemocy domowej związanej z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Z raportu PARPA wynika też, że alkohol odpowiada rocznie za śmierć nawet 35 tys. osób i tworzy wielomiliardowe koszty dla państwa.

Alkohol jest za tani? Leszczyna: Ministerstwo Finansów powinno zwiększyć akcyzę

Systematycznie od 2002 roku zwiększa się dostępność ekonomiczna napojów alkoholowych - to wnioski "Raportu 2023. Uzależnienia w Polsce" Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Za średnie miesięczne wynagrodzenie w 2022 r. można było kupić o blisko 140 proc. więcej butelek piwa o pojemności 0,5 l niż w 2002 roku i ponad 140 proc. więcej butelek wódki 40 proc. o pojemności 0,5 l. "Od 15 lat spożycie wynosi nie mniej niż 9 litrów 100-proc. alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca" - podkreślili eksperci.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna uważa, że Ministerstwo Finansów powinno zwiększyć akcyzę na alkohol i papierosy.

- Należy z całą mocą podkreślić, że wina są wyrobami spoza zakresu dyskusji o – sugerowanej - zbyt niskiej akcyzie na napoje alkoholowe i używki - mówi Magdalena Zielińska, prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. - Cena wina w Polsce wcale nie jest niska w porównaniu z wieloma krajami Unii, co związane jest właśnie z obciążeniem podatkiem akcyzowym. W piętnastu krajach unijnych akcyza na wina spokojne jest zerowa, co oznacza, że w ogóle nie jest pobierana. W Polsce natomiast stawka rośnie rok do roku o 5 proc. Kolejne podwyżki już są zaplanowane aż do roku 2027. W tej chwili wynosi 211 zł od hl gotowego wyrobu, a w 2027 r. będzie to 245 zł - dodaje.