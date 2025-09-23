Aktualizacja: 23.09.2025 13:26 Publikacja: 23.09.2025 12:44
Radna Marta Szczepanska (P) podczas konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie, 23 bm. Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Lewica złożyła w w Sejmie projekt ustawy regulujący „wszystkie sprawy związane z alkoholem” i jego sprzedażą
Foto: PAP/Tomasz Gzell
„Absolutnie tak”, odpowiedział we wtorek rano Włodzimierz Czarzasty na pytanie w Radiu Zet, czy chciałby zakazu sprzedaży alkoholu w nocy. I zdradził, że jego partia już w poniedziałek złożyła w Sejmie projekt ustawy, który proponuje mocne zaostrzenie handlu alkoholem, a także możliwości jego promocji.
Czarzasty przedstawił dość zdecydowane poglądy na handel alkoholem. Jego zdaniem nocna sprzedaż napojów alkoholowych oznacza ”burdy na ulicach, zaczepki, SOR-y pełne ludzi". Dlatego nocna prohibicja wydaje mu się dobrym pomysłem, a Sejm powinien pracować nad ograniczeniem nocnego zakupu alkoholu w całym kraju. Natomiast sprzedaż napojów wyskokowych na stacjach benzynowych powinna być całkowicie zakazana. – Trzeba mieć duży miszmasz w głowie, żeby po prostu proponować kierowcom alkohol – mówił w rozmowie Czarzasty.
Tym samym zaczyna się wręcz wyścig projektów ustaw ograniczających sprzedaż i możliwości reklamowania alkoholu. Podobny projekt chce w czwartek złożyć w Sejmie Polska 2050. Zakazy nocnej sprzedaży alkoholu wprowadziło już w Polsce 180 samorządów.
W tle jest także projekt Ministerstwa Zdrowia, ale prace nad nim bardzo wolno postępują, co sprawiło, że Polska 2050 opracowała swój projekt.
Nocna sprzedaż alkoholu stała się gorącym tematem w ubiegłym tygodniu, gdy niespodziewanie na Radzie Warszawy radni odrzucili projekt prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego, który chciał nocnej prohibicji w całym mieście. Przeszedł "pilotaż", czyli zakaz handlu w nocy w Śródmieściu i na Pradze Północ, jednak jest on coraz bardziej krytykowany, m.in. ze względu na to, że do sklepów w sąsiednich dzielnicach jest bardzo blisko, czasem wystarczy przejść kilkadziesiąt metrów.
Wszystko to jest dalekim echem skandalu z „alkotubkami" sprzed roku, gdy okazało się, że jeden z głównych dostawców dziecięcych musików do dyskontów, firma OLV, postanowił do podobnie wyglądających tubek wlewać też alkohol. Mimo że tubki były prawidłowo oznakowane, to jednak wywołały powszechne oburzenie za promocję alkoholu w opakowaniach, które przemawiają najbardziej do dzieci i młodzieży.
Wtedy to premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia czy minister edukacji Barbara Nowacka zapowiadali, że problem promocji alkoholu musi zostać rozwiązany ”raz na zawsze".- Szanowna firmo od wódy w saszetkach, to co robicie, to ZŁO w czystej postaci. Skoro chcecie już rozpijać nasze dzieci, zacznijcie im jeszcze może sprzedawać broń w ramach »przeniesienia dziecięcej rywalizacji na nowy poziom realności«, czy jaki tam inny bullshit Wasz marketing wymyśli - pisał przed rokiem na Instagramie marszałek Hołownia.
A jednak, projekt resortu zdrowia do dziś nie trafił do Sejmu.
