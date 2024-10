Inspektorzy skontrolowali 223 sklepy i nie znaleźli już alkotubek. To dobra informacja dla producenta, firmy OLV, ponieważ… tym samym, nie mają go za co ukarać, przyznał na specjalnie zwołanej konferencji Przemysław Rzodkiewicz, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

- W przypadku JIHARS podstawą jest stwierdzenie produktu w handlu, ekspozycja w sklepie. Tej sytuacji nie mamy – mówił Rzodkiewicz. A że produktu nie znaleźli, producentowi kolorowych alkotubek przypominających tubki owocowe dla dzieci, przynajmniej ze strony tej inspekcji, nic nie grozi. - Przeprowadziliśmy kontrole w 223 punktach handlowych, ten produkt nie jest już dostępny, został wycofany albo przez dystrybutora, albo producenta. To dobra decyzja, bo mamy do czynienia z agresywnym marketingiem, który czasem wymyśla złe produkty – mówił Rzodkiewicz. – Tematu nie odpuszczamy, będziemy trzymali rękę na pulsie – dodał.

Alkoholu nie można sprzedawać na stoiskach dla dzieci

Problem polega na tym, jak słyszymy w IJHARS, że inspektorzy mogliby skontrolować w sklepach – niewłaściwą ekspozycję tubek, ewentualnie – wprowadzające w błąd oznakowanie. Jednak, ponieważ towar został błyskawicznie wycofany z tych sieci, które zdążyły go wprowadzić, a pozostałe sieci, w tym te największe, należące do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji – nawet nie wprowadziły go na półki – odpada zarzut niewłaściwej ekspozycji, a opakowanie, jak przyznał inspektor, nie wprowadzało w błąd. Także na zdjęciach w mediach społecznościowych można odczytać napis „likier owocowy”.

Tu pojawiło się pytanie, które zadawali mu wszyscy obecni na konferencji dziennikarze – za co można wobec tego ukarać producenta, co tu jest niewłaściwe w świetle przepisów. Na to pytanie inspektor odpowiadał w sposób mocno wymijający, tłumacząc, że alkotubki zostały etycznie, pod kątem koncepcyjnym, źle zaplanowane.