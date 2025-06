Zakaz reklamy piwa?

Całkowity zakaz reklamy piwa alkoholowego i bezalkoholowego to rozwiązanie za którym opowiada się połowa Polaków. Jednocześnie konsumenci mają problem z rozróżnieniem obu kategorii napojów – wynika z badania zrealizowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS

Producenci wyrobów spirytusowych czy win od dawna zwracali uwagę, że browary są na tym polu uprzywilejowane. - Promocja każdego rodzaju alkoholu powinna podlegać jednolitym przepisom. Ich zrównanie ograniczyłoby ekspozycję reklamy alkoholu w przestrzeni publicznej i byłoby spójne z rozwiązaniami funkcjonującymi w wielu krajach UE, gdzie obowiązuje zasada równości między kategoriami napojów alkoholowych. – mówi Emilia Rabenda, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Magdalena Zielińska, prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa zauważa, że warto zastanowić się nad wpływem, jaki ekspozycja na reklamy piwa – często już od najmłodszych lat – może wywierać na postawy i decyzje młodych osób. - Reklama piwa jest wciąż dozwolona, a wydaje się to całkowicie niespójne z nadrzędnym celem tej ustawy. Pamiętajmy, że młode osoby są szczególnie podatne na przekaz emocjonalny i wizualny zawarty w reklamach i trudniej im krytycznie analizować intencje marketingowe – zwłaszcza, gdy takie treści są powszechnie obecne w przestrzeni publicznej - dodaje.

Browary odrzucają zarzuty. - Od wielu miesięcy widzimy wzmożoną akcję lobbingową wymierzoną w reklamy piwa. Dochodzą do nas informacje, że procedowana nowelizacja jest wykorzystywana również w tym celu a cześć opinii przekazanych do Ministerstwa Zdrowia jakoby miała być efektem tego lobbingu. Mamy nadzieję, że MZ nie ulegnie tej presji – mówi Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Browary Polskie. - Reklama nie powoduje wzrostu konsumpcji piwa, co widać na przestrzeni ostatnich lat, gdy rynek piwa łącznie spadł o kilkanaście procent, najwięcej spośród wszystkich alkoholi. Nowelizacja dotyczy natomiast promocji, które w przeciwieństwie do reklamy mają realny wpływ na sprzedaż i w tym przypadku szacujemy, że po wprowadzeniu zmian rynek skurczy się o kolejne 15 proc, uszczuplając tym samym wpływy budżetowe z tytułu akcyzy i VAT o ok. 1,4 mld zł – dodaje.