Przypomnijmy, iż było to drugie podejście do wprowadzenia zakazu trzymania psów na uwięzi. Pierwszą tzw. ustawę łańcuchową prezydent Karol Nawrocki zawetował w grudniu 2025 r. Stwierdził wówczas, że choć intencja – ochrona zwierząt jest słuszna i szlachetna – to sam projekt nowych przepisów był źle napisany. Jego zdaniem proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. – Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa. To prawo było oderwane od rzeczywistości. Martwe prawo jest gorsze niż brak prawa. Nie będę sankcjonował przepisów, których nie da się wykonać, a państwo nie da rady ich egzekwować – wyjaśnił prezydent.

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Pies w kojcu – tak, ale pod pewnymi warunkami

Nowa wersja ustawy przyjęta przez parlament, oprócz zakazu trzymania na uwięzi psów i kotów, przewiduje, iż utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że zwierzę będzie miało „zapewnioną powierzchnię umożliwiającą swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb oraz trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki zawierają prześwity przepuszczające światło i zapewniające swobodny przepływ powietrza”.

Minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach ma określić w rozporządzeniu minister rolnictwa. Przepis doprecyzowuje, że chodzi o „minimalną powierzchnię kojca, mając na względzie wysokość psa w kłębie, liczbę psów utrzymywanych w kojcu, szczególne wymagania suki karmiącej utrzymywanej w kojcu ze szczeniętami do 3. miesiąca życia oraz konieczność zapewniania możliwości swobodnego poruszania się oraz realizacji naturalnych potrzeb zwierzęcia”.

W projekcie znalazł się też zapis, iż psu utrzymywanemu w kojcu należy zapewnić codzienny ruch poza kojcem, adekwatny do wieku psa, jego stanu zdrowia oraz potrzeb gatunkowych i behawioralnych.

To nie wszystko. Utrzymując psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, właściciel będzie miał obowiązek zapewnić „budę, wykonaną z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o wielkości dostosowanej do wielkości psa”.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Karol Nawrocki: presja weta ma sens

Prezydent Karol Nawrocki podpisując nową wersję ustawy stwierdził, że presja weta ma sens, ponieważ „decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy” oraz doprowadziła do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i bliższego codziennemu życiu obywateli. – Dzisiaj otrzymujemy ustawę lepszą, z pozytywnym głosem takich podmiotów jak rolniczy samorząd. Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich – przekazał Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki zdecydował również złożyć podpis pod ustawą dotyczącą voucherów turystycznych, ustawą o systemach sztucznej inteligencji, nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, a także nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednocześnie prezydent poinformował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

Likwidacja białych plam na mapie leczenia uzależnień

Podpisania przez prezydenta nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii rozszerza dostęp do leczenia substytucyjnego. – Uzależnienie jest dramatem człowieka, jego rodziny i całej wspólnoty. Państwo nie może skazywać chorego na wielogodzinne podróże tylko po to, aby otrzymał niezbędny lek. Nowe przepisy zwiększają dostępność terapii i dają pacjentom większą szansę na powrót do pracy, rodziny i normalnego życia – powiedział prezydent, uzasadniając swoją decyzję w oświadczeniu opublikowanym na portalu X.

Podkreślił, że ustawa umożliwia też skuteczniejsze działanie polskich zespołów medycznych w rejonach katastrof oraz zamyka luki prawne wykorzystywane przez producentów narkotyków syntetycznych.

Przygotowana przez rząd nowelizacja likwiduje białe plamy na mapie leczenia uzależnień – w 2025 r. na Podkarpaciu nie działał ani jeden specjalistyczny program. Zamiast uciążliwych dojazdów do odległych placówek, pacjenci zyskają dzięki zmianom dostęp do buprenorfiny i metadonu na zwykłą receptę u lokalnych lekarzy.

Terapia substytucyjna pozwala kontrolować głód narkotykowy za pomocą bezpiecznych farmaceutyków. Zgodnie z zapowiedziami resortu zdrowia informacja o objęciu leczeniem substytucyjnym, a także o wypisanych receptach, będzie gromadzona w jednym centralnym rejestrze. Dzięki temu lekarze w całym kraju będą mieli dostęp do tych informacji. Ma to stanowić zabezpieczenie przed wyłudzaniem recept.

Artykuł jest aktualizowany.