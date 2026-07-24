Prezydent RP Karol Nawrocki
Przypomnijmy, iż było to drugie podejście do wprowadzenia zakazu trzymania psów na uwięzi. Pierwszą tzw. ustawę łańcuchową prezydent Karol Nawrocki zawetował w grudniu 2025 r. Stwierdził wówczas, że choć intencja – ochrona zwierząt jest słuszna i szlachetna – to sam projekt nowych przepisów był źle napisany. Jego zdaniem proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. – Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa. To prawo było oderwane od rzeczywistości. Martwe prawo jest gorsze niż brak prawa. Nie będę sankcjonował przepisów, których nie da się wykonać, a państwo nie da rady ich egzekwować – wyjaśnił prezydent.
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Senatorowie wnieśli w czwartek dwie poprawki do ustawy zakazującej trzymania psów i kotów na uwięzi. Teraz musi się nad nimi pochylić Sejm.
Nowa wersja ustawy przyjęta przez parlament, oprócz zakazu trzymania na uwięzi psów i kotów, przewiduje, iż utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że zwierzę będzie miało „zapewnioną powierzchnię umożliwiającą swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb oraz trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki zawierają prześwity przepuszczające światło i zapewniające swobodny przepływ powietrza”.
Minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach ma określić w rozporządzeniu minister rolnictwa. Przepis doprecyzowuje, że chodzi o „minimalną powierzchnię kojca, mając na względzie wysokość psa w kłębie, liczbę psów utrzymywanych w kojcu, szczególne wymagania suki karmiącej utrzymywanej w kojcu ze szczeniętami do 3. miesiąca życia oraz konieczność zapewniania możliwości swobodnego poruszania się oraz realizacji naturalnych potrzeb zwierzęcia”.
W projekcie znalazł się też zapis, iż psu utrzymywanemu w kojcu należy zapewnić codzienny ruch poza kojcem, adekwatny do wieku psa, jego stanu zdrowia oraz potrzeb gatunkowych i behawioralnych.
To nie wszystko. Utrzymując psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, właściciel będzie miał obowiązek zapewnić „budę, wykonaną z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o wielkości dostosowanej do wielkości psa”.
Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.
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Prezydent Karol Nawrocki podpisując nową wersję ustawy stwierdził, że presja weta ma sens, ponieważ „decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy” oraz doprowadziła do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i bliższego codziennemu życiu obywateli. – Dzisiaj otrzymujemy ustawę lepszą, z pozytywnym głosem takich podmiotów jak rolniczy samorząd. Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich – przekazał Karol Nawrocki.
Karol Nawrocki zdecydował również złożyć podpis pod ustawą dotyczącą voucherów turystycznych, ustawą o systemach sztucznej inteligencji, nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, a także nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednocześnie prezydent poinformował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
Podpisania przez prezydenta nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii rozszerza dostęp do leczenia substytucyjnego. – Uzależnienie jest dramatem człowieka, jego rodziny i całej wspólnoty. Państwo nie może skazywać chorego na wielogodzinne podróże tylko po to, aby otrzymał niezbędny lek. Nowe przepisy zwiększają dostępność terapii i dają pacjentom większą szansę na powrót do pracy, rodziny i normalnego życia – powiedział prezydent, uzasadniając swoją decyzję w oświadczeniu opublikowanym na portalu X.
Podkreślił, że ustawa umożliwia też skuteczniejsze działanie polskich zespołów medycznych w rejonach katastrof oraz zamyka luki prawne wykorzystywane przez producentów narkotyków syntetycznych.
Przygotowana przez rząd nowelizacja likwiduje białe plamy na mapie leczenia uzależnień – w 2025 r. na Podkarpaciu nie działał ani jeden specjalistyczny program. Zamiast uciążliwych dojazdów do odległych placówek, pacjenci zyskają dzięki zmianom dostęp do buprenorfiny i metadonu na zwykłą receptę u lokalnych lekarzy.
Terapia substytucyjna pozwala kontrolować głód narkotykowy za pomocą bezpiecznych farmaceutyków. Zgodnie z zapowiedziami resortu zdrowia informacja o objęciu leczeniem substytucyjnym, a także o wypisanych receptach, będzie gromadzona w jednym centralnym rejestrze. Dzięki temu lekarze w całym kraju będą mieli dostęp do tych informacji. Ma to stanowić zabezpieczenie przed wyłudzaniem recept.
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