W swoim wpisie partia Razem podkreśliła, że ugrupowanie współpracowało z Matysiak przez lata, za co podziękowano posłance. „Pozostajemy oczywiście gotowi do wspólnych działań w Sejmie w sprawach transportu i w innych kwestiach ważnych z perspektywy rozwoju Polski” – zapewniono. „W Razem umówiliśmy się jednak na budowę alternatywy dla PO-PiSu. W wielu przypadkach działania Pauliny Matysiak nie uwzględniały tej strategii i stojących za nią wartości Razem. Rok temu grupa polityczek próbowała swoimi indywidualnymi decyzjami zapisać Razem do bloku Tuska. Nie pozwoliliśmy na to. Razem nie zapisze się też do drugiego z tych szkodliwych dla Polski obozów” – dodano.

Postępowanie dyscyplinarne ws. Pauliny Matysiak

W ubiegłym roku partia Razem prowadziła postępowanie dyscyplinarne ws. Pauliny Matysiak. Był to efekt tego, że w czerwcu Matysiak i poseł PiS Marcin Horała wspólnie zainicjowali powołanie ruchu społecznego „Tak dla rozwoju”, który w założeniu miał się skupić na wsparciu rozwoju inwestycji w CPK, elektrowni jądrowych i polskiej armii. Na decyzję posłanki z Kutna jej partia zareagowała krytycznie. „Założenie stowarzyszenia z panem Horałą to prywatna inicjatywa Pauliny Matysiak, podjęta wbrew woli władz Razem. Partia Razem odcina się od tego przedsięwzięcia” – podkreślono w wydanym oświadczeniu.

Partia podała, że jej władze nie zostały poinformowane o wspólnym wystąpieniu Matysiak i Horały. „W związku z działaniem, które oceniamy jako szkodliwe dla partii, zarząd partii kieruje wniosek do partyjnego sądu koleżeńskiego o wszczęcie procedury dyscyplinarnej” – podkreślano.

Anna Maria Żukowska – szefowa klubu Lewicy, w którym wówczas znajdowała się partia Razem – jako przewodnicząca złożyła wniosek o zawieszenie posłanki Matysiak w prawach członka na trzy miesiące „za działanie niezgodne z interesem klubu”. Żukowska dodała, że prezydium klubu podjęło decyzję o zawieszeniu Pauliny Matysiak. Po rozłamie w Razem i wyjściu tej partii z koalicyjnego klubu parlamentarnego, Matysiak znalazła się w kole partii Razem.