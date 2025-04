Unia Europejska przygotowuje się na stałą taryfę celną w wysokości 20 proc. na wszystkie produkty przeznaczone do USA, co prawdopodobnie zaszkodzi eksportowi alkoholu i dóbr luksusowych. LVMH Arnaulta, konglomerat, do którego należą takie marki jak Christian Dior, Bulgari i Loro Piana, zanotował spadek akcji w Paryżu, co sprawiło, że „wyparowało” 6 mld dol. z wartości netto najbogatszej osoby w Europie.

Zhang Congyuan

Założyciel chińskiego producenta obuwia Huali Industrial Group Co. stracił 1,2 mld dol., czyli 13 proc. swojego majątku, ponieważ dodatkowe 34-procentowe cło Trumpa nałożone na Chiny, spowodowało gwałtowny spadek akcji firmy.

Producenci obuwia z siedzibami w USA i Europie również to odczuli. Akcje Nike Inc., Lululemon Athletica Inc. i Adidas AG, które mają duże zakłady produkcyjne w Azji Południowo-Wschodniej, staniały dwucyfrowo.