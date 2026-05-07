Wizyta odbyła się w czasie rosnących napięć geopolitycznych związanych z wojną w Ukrainie i sytuacją na Bliskim Wschodzie. Według informacji przekazanych przez polski rząd, liderzy rozmawiali m.in. o konkurencyjności europejskiej gospodarki i przyszłym rozszerzeniu UE.

Reklama Reklama

Spotkanie Tuska i Meloni jest postrzegane jako ważny sygnał współpracy dwóch dużych państw UE. Po rozmowie Meloni poinformowała, że Polska i Włochy planują rozpocząć konsultacje dotyczące nowego traktatu bilateralnego. Jak podkreśliła, obecne porozumienie o przyjaźni między oboma krajami obowiązuje jeszcze od 1991 roku.

– Nasze relacje zasługują dziś na nowy impuls – zaznaczyła włoska premier.

„Polska i Włochy zasługują na relacje na najwyższym poziomie”

Premier Donald Tusk podkreślał, że Warszawę i Rzym łączy coraz bliższa współpraca polityczna i strategiczna.

– Trochę czasu nam zajęło zrozumienie siebie nawzajem, ale poznaliśmy się tak dobrze, że dzisiaj wszyscy wiemy, i Włosi, i Polacy, że nie ma ani konfliktu interesów, ani konfliktu idei, ani konfliktu wartości i że można budować polityczną przyjaźń nie tylko w oparciu o wspólne interesy, ale też wzajemny szacunek i zrozumienie. Polska i Włochy zasługują na relacje na najwyższym poziomie – mówił szef polskiego rządu.

Tusk dodał, że z satysfakcją przyjął deklarację włoskiej premier dotyczącą rozpoczęcia negocjacji nad nowym porozumieniem. – Włochy i oczywiście Polska, i ja także, jesteśmy gotowi do poważnych negocjacji, które powinny zakończyć się nowym traktatem – zapewnił premier.

Wspólna polityka obronna i migracja

Rozmowy Tuska i Meloni dotyczyły również bezpieczeństwa oraz presji migracyjnej na granice Unii Europejskiej. Włoska premier podkreślała rolę Polski w ochronie wschodniej granicy UE. Oboje przywódcy zgodzili się, że Europa musi utrzymać jedność wobec zagrożeń bezpieczeństwa i kontynuować wsparcie dla Kijowa.

– W ciągu ostatnich 4 lat Polska nigdy nie zachwiała się w swoim wsparciu i solidarności z Ukrainą, to lekcja dla wszystkich – mówiła włoska premier. Zapewniła, że Włochy będą kontynuować swoją część pracy, aby osiągnąć zaprzestanie działań wojennych i przyczynić się do przyszłej odbudowy Ukrainy razem z Polską.

Meloni zauważyła też, że Polska trwa na pierwszej linii obrony UE przed nielegalną migracją.

Donald Tusk zapewnił z kolei, że Polska rozumie wyzwania, z którymi mierzą się państwa południa Europy.

– Polska bardzo dobrze rozumie problem Południa. Włochy i inne kraje potrzebują pełnej solidarności i wsparcia, szczególnie jeśli chodzi o nielegalną imigrację, ale też o inne zagrożenia związane z hybrydową agresją, której jesteśmy wszyscy ofiarami – podkreślił premier.

Szef polskiego rządu zapowiedział także dalsze umowy dotyczące współpracy obronnej między oboma państwami.

Spotkanie z papieżem i zaproszenie do Polski

Wcześniej tego samego dnia Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Po audiencji premier mówił o znaczeniu dialogu i apeli o pokój w czasie narastających napięć międzynarodowych.

Powiedział także, że zaprosił głowę Kościoła katolickiego do Polski, a papież przyjął to zaproszenie z radością.