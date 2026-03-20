Władysław Kosiniak-Kamysz: polscy żołnierze ewakuowani z Iraku

„Polscy żołnierze w komplecie zostali ewakuowani z Iraku” - poinformował wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Publikacja: 20.03.2026 15:37

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz

Bartosz Lewicki

„W związku z pogorszeniem bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, po analizie uwarunkowań operacyjnych i potencjalnych zagrożeń, zapadła decyzja o relokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku” - napisał szef MON na platformie X.

Szef MON dodał, że proces relokacji został przeprowadzony w uzgodnieniu z sojusznikami z NATO, a operację koordynowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Priorytetem było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa żołnierzom oraz pracownikom PKW” - napisał Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że większość personelu kontyngentu jest już w Polsce lub w drodze do kraju, część zaś przebywa w Jordanii. „Umożliwia to utrzymanie ciągłości działania PKW w regionie” - wyjaśnił. 

Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych poinformowało, że "w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz na podstawie bieżących analiz operacyjnych, Dowództwo Operacyjne RSZ przeprowadziło relokację Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku".

Jak napisano w komunikacie Dowództwa, "celem działania było ograniczenie ryzyka i zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa żołnierzom oraz pracownikom kontyngentu w Iraku, przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności do wykonywania zadań".

Polski kontyngent w Iraku od 2016 r. 

Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku to stacjonujący tam od 2016 r. wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, przeznaczony do wsparcia wielonarodowej koalicji prowadzącej działania zbrojne przeciwko Państwu Islamskiemu poprzez szkolenie lokalnych sił bezpieczeństwa. 

W czerwcu 2016 r. Rada Ministrów pod kierownictwem Beaty Szydło podjęła decyzję o wsparciu wojskowym koalicji i wysłaniu na Bliski Wschód dwóch zgrupowań wojskowych (wydzielonych przez Siły Powietrzne i Wojska Specjalne). Kontyngent został wysłany do Iraku już w dniu wejścia w życie postanowienia o użyciu, 20 czerwca 2016 r. 

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Materiał Promocyjny
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Rzecznik rządu Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów w siedzibie KPRM w Warszawie
Wojsko
Rzecznik rządu komentuje wpisy Kaczyńskiego, Czarnka i Błaszczaka. „Przygotowanie do polexitu”
Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. dyw. Karol Molenda.
Wojsko
Wyróżnienie dla polskiego generała. Został wybrany na ważne stanowisko w NATO
Karol Nawrocki
Wojsko
Weto Karola Nawrockiego ws. programu SAFE. Czy Polacy stanęli po stronie prezydenta?
Reklama
Reklama
